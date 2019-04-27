Грузовые стропы: как выбрать?

Фотография предоставлена интернет-магазином грузоподъемного оборудования rustrop.ru

Сегодня стропы широко используются в строительстве, разных отраслях промышленности, логистике, производстве. Есть разные виды строп, но все они нужны для того, чтобы зафиксировать груз во время перевозки или поднять различные строительные тяжести.

Что такое стропы?

Это специальные приспособления, которые позволяют более надежно закрепить груз, значительно упрощая при этом осуществление многих погрузочных и разгрузочных работ.

Разновидности стропов применяются только для единичных грузов.Так, разгрузить КАМАЗ с инертными стройматериалами с помощью строп не удастся, но машину с металлическими листами или деревянными брусьями – запросто.

Виды строп

Стропы делятся на 3 категории:

Канатные. Конструкция данного типа представляет собой переплетенные стальные канаты. Жилок может быть как одна, так и несколько. Они отличаются по своей толщине и прочности. На концах конструкции находятся крепежные кольца или петли. Больше всего подходят в работе с очень тяжелым грузом. Главным достоинством канатных строп является износостойкость и отсутствие реакции на химические вещества.

Цепные. Конструкция этого типа включает металлические звенья. Такие стропы имеют небольшие размеры и надежны при эксплуатации. Металлические звенья также износостойкие, поэтому их приобретение станет выгодной покупкой. Поскольку стропы в основном нужны для сохранности груза, именно цепные конструкции выполняют эту функцию лучше остальных. Также устройство можно использовать при любом морозе и оно абсолютно равнодушно к воздействию химических веществ. В осном нашли применение стропы этого вида в металлургической промышленности.

Текстильные. Чаще всего применяют именно такие конструкции. Они доступны по цене, а использовать их можно для поднятия разного груза. Преимуществом таких конструкций является их гибкость и податливость. Они подходят для работы при любой погоде. Говоря о недостатках, то можно отметить неустойчивость к химическим веществам. Их не рекомендуется применять, если работы ведутся с конструкциями, у которых острые края.

Правила выбора

Подборка строп осуществляется с учетом характеристик груза и имеющихся схем строповки:

по грузоподъемности – грузоподъемность стропа не должна быть меньше массы груза, который нужно поднять;

по количеству ветвей – число ветвей стропа должно равняться или быть больше количества стропильных элементов на перемещаемом грузе;

по длине – угол между ветвями стропа не должен быть более 90º (если угол будет больше, может оборваться ветвь стропа или петля на грузе).

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про использование грузовых строп.