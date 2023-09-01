Особенности проведения клинических испытаний медицинских изделий
креатив как образ жизни

Особенности проведения клинических испытаний медицинских изделий

1 сентября 2023

Они обязательные при регистрации медицинских изделий (МИ) в России и ЕАЭС. Регистрация в России проводится Росздравнадзором. Испытания выполняются с привлечением аккредитованных организаций. Без успешного завершения испытаний регистрация невозможна. Подробнее узнать про проведение клинических испытаний медицинских изделий можно на сайте компании medalis.ru.

53402xd1

Порядок выполнения

Клинические испытания (КИ) организуются с подготовкой пакета бумаг к регистрации. Без них подать заявление не получится.

В итоге выясняется, насколько безопасен продукт, его лечебный эффект, и соответствие нормативным документам.

Основные условия выполнения экспертиз определяет Постановление Правительства РФ ПП-416. Согласно ему, экспертиза проводится аккредитованными лабораториями.

Формы КИ зависят от категории МИ и его данных:

  • Обследованием объекта путем изучения имеющихся доступных описаний;
  • Мероприятиями с привлечением людей;
  • Испытаниями на территориях клиник и лабораторий для продуктов с употреблением in vitrо.

Способ исследования данных

Анализ доступной информации является самым легким и оперативным способом.

Большинство КИ проводится именно так. Изучается информация по зарубежным материалам, обращающимся в других странах, также по аналогам в России для отечественных товаров.

По аналитике оценивается, как эффективно средство. По итогам анализа выносится решение, возможно ли использование изделия в практике.

f0scpo5h

Испытания с привлечением добровольных участников

Эти мероприятия самые дорогие и длительные.

К примеру, испытания имплантов длятся годами.

Важно, что для проведения таких экспертиз требуется разрешение Здравнадзора. По приказу Минздрава №885, привлечение людей в испытаниях необходимо только в особых положениях:

  • Товар новый, нигде не использовался и не проходил регистрации.
  • В нем применяются новая методика в профилактике и лечении, диагностике. Также если это не описанный способ изготовления.
  • Применяемые в нем материалы не известные или не изученные. Отсутствуют данные и опыт применения.
  • Когда исследования информации о МИ оказалось недостаточно.

В других ситуациях проводится простой анализ данных.

Клинико-лабораторные испытания

К товарам in vitrо диагностическим (ИВД) относят:

  • Анализаторы диагностические;
  • Контейнеры проб;
  • Наборы реагентов и оборудование для анализа;
  • Питательные среды.

Испытания МИ выполняются с исследованием их документации и оформлением пакета документов для разрешения.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • елена: какой пароль фонда?
  • Леон: ваш комментарий
  • АЛЛА ГОРЯЧЕВА: Хочу выразить огромную благодарность за поставленные окна в квартире. Заказали окна в фирме ООО...
  • Сергей: Не вздумайте связываться! Купил приватные прокси Москва. По итогу выдали мне с рандомными городами. Замены...
  • ваше имя: ваш комментарий

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика