Особенности проведения клинических испытаний медицинских изделий

Они обязательные при регистрации медицинских изделий (МИ) в России и ЕАЭС. Регистрация в России проводится Росздравнадзором. Испытания выполняются с привлечением аккредитованных организаций. Без успешного завершения испытаний регистрация невозможна. Подробнее узнать про проведение клинических испытаний медицинских изделий можно на сайте компании medalis.ru.

Порядок выполнения

Клинические испытания (КИ) организуются с подготовкой пакета бумаг к регистрации. Без них подать заявление не получится.

В итоге выясняется, насколько безопасен продукт, его лечебный эффект, и соответствие нормативным документам.

Основные условия выполнения экспертиз определяет Постановление Правительства РФ ПП-416. Согласно ему, экспертиза проводится аккредитованными лабораториями.

Формы КИ зависят от категории МИ и его данных:

Обследованием объекта путем изучения имеющихся доступных описаний;

Мероприятиями с привлечением людей;

Испытаниями на территориях клиник и лабораторий для продуктов с употреблением in vitrо.

Способ исследования данных

Анализ доступной информации является самым легким и оперативным способом.

Большинство КИ проводится именно так. Изучается информация по зарубежным материалам, обращающимся в других странах, также по аналогам в России для отечественных товаров.

По аналитике оценивается, как эффективно средство. По итогам анализа выносится решение, возможно ли использование изделия в практике.

Испытания с привлечением добровольных участников

Эти мероприятия самые дорогие и длительные.

К примеру, испытания имплантов длятся годами.

Важно, что для проведения таких экспертиз требуется разрешение Здравнадзора. По приказу Минздрава №885, привлечение людей в испытаниях необходимо только в особых положениях:

Товар новый, нигде не использовался и не проходил регистрации.

В нем применяются новая методика в профилактике и лечении, диагностике. Также если это не описанный способ изготовления.

Применяемые в нем материалы не известные или не изученные. Отсутствуют данные и опыт применения.

Когда исследования информации о МИ оказалось недостаточно.

В других ситуациях проводится простой анализ данных.

Клинико-лабораторные испытания

К товарам in vitrо диагностическим (ИВД) относят:

Анализаторы диагностические;

Контейнеры проб;

Наборы реагентов и оборудование для анализа;

Питательные среды.

Испытания МИ выполняются с исследованием их документации и оформлением пакета документов для разрешения.