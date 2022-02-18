Особенности перевозки грузов автомобильным транспортом
да придет идея думающему

Особенности перевозки грузов автомобильным транспортом

18 февраля 2022

Грузовые перевозки автотранспортом способствуют эффективному развитию экономике любой страны. Это один из самых доступных и относительно малозатратных способов доставлять грузы от производителя, поставщика заказчику не только в пределах города, региона, страны, но и между различными государствами.

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Поэтому одна из особенностей автомобильных грузоперевозок – это подразделение на городские, межрегиональные и международные.

Проще по организации межрегиональные грузоперевозки, так как осуществляются в пределах одной страны.

При международных нередко транспортное средство пересекает границы нескольких государств, что требует правильного оформления таможенных документов, которые к тому же должны соответствовать нормативным правовым актам каждого государства.

Виды грузового транспорта, используемого при перевозки грузов

Грузы бывают разные – сыпучие, жидкие, штучные, скоропортящиеся, крупногабаритные, взрывоопасные.

Для каждого вида грузов есть свой специальный транспорт. Классификация транспорта по типу грузов осуществляется следующим образом:

  • Бортовой транспорт. Предназначен для перевозки строительных материалов и продукции, для которой не требуется создания особых условий в процессе транспортировки;
  • Закрытые фургоны. Перевозиться мебель, продуктовые и не продуктовые товары;
  • Рефрижераторы. Установлено холодильное оборудование позволяет перевозить грузы при определенных температурных режимах. В частности это скоропортящаяся продукция, медикаменты, ряд других товаров общего и специального назначения;
  • Цистерны. Предназначены для перевозки жидких грузов – нефть, горюче-смазочные материалы, различные нефтепродукты;
  • Самосвалы – транспортировка сыпучих строительных материалов – песок, щебень, гравий. Могут перевозиться штучные конструкционные элементы, такие как керамический кирпич, керамзитобетонные блоки и т.д.

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Виды автомобильных грузоперевозок

Перевозки автомобильным транспортом кроме вида груза классифицируются еще и по типу груза:

  • Стандартные.
  • Тип груза, его габариты, тоннаж находятся в пределах технических и эксплуатационных характеристик автотранспортного средства;
  • Негабаритные. Размеры груза превышают параметры транспортного средства. В категорию таких грузов входит строительная и дорожная техника, различное промышленное оборудование, каркасные конструкции.



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