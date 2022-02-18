Особенности перевозки грузов автомобильным транспортом

Грузовые перевозки автотранспортом способствуют эффективному развитию экономике любой страны. Это один из самых доступных и относительно малозатратных способов доставлять грузы от производителя, поставщика заказчику не только в пределах города, региона, страны, но и между различными государствами.

Поэтому одна из особенностей автомобильных грузоперевозок – это подразделение на городские, межрегиональные и международные.

Проще по организации межрегиональные грузоперевозки, так как осуществляются в пределах одной страны.

При международных нередко транспортное средство пересекает границы нескольких государств, что требует правильного оформления таможенных документов, которые к тому же должны соответствовать нормативным правовым актам каждого государства.

Виды грузового транспорта, используемого при перевозки грузов

Грузы бывают разные – сыпучие, жидкие, штучные, скоропортящиеся, крупногабаритные, взрывоопасные.

Для каждого вида грузов есть свой специальный транспорт. Классификация транспорта по типу грузов осуществляется следующим образом:

Бортовой транспорт. Предназначен для перевозки строительных материалов и продукции, для которой не требуется создания особых условий в процессе транспортировки;

Закрытые фургоны. Перевозиться мебель, продуктовые и не продуктовые товары;

Рефрижераторы. Установлено холодильное оборудование позволяет перевозить грузы при определенных температурных режимах. В частности это скоропортящаяся продукция, медикаменты, ряд других товаров общего и специального назначения;

Цистерны. Предназначены для перевозки жидких грузов – нефть, горюче-смазочные материалы, различные нефтепродукты;

Самосвалы – транспортировка сыпучих строительных материалов – песок, щебень, гравий. Могут перевозиться штучные конструкционные элементы, такие как керамический кирпич, керамзитобетонные блоки и т.д.

Виды автомобильных грузоперевозок

Перевозки автомобильным транспортом кроме вида груза классифицируются еще и по типу груза: