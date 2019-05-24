Особенности ОСАГО в Украине

Как и многие другие европейские страны, Украина является территорией действия ОСАГО – обязательного страхования гражданско-правовой ответственности. Украинский вариант имеет некоторые особенности, отличающие его от других. Услуги автострахования в Киеве предлагает компания AvtoCivilka.ua.

Для чего нужен ОСАГО?

Полис ОСАГО нужен для покрытия страховыми компаниями возможного материального ущерба в случае ДТП. Тут важно отметить, что документ, по сути, является страхованием личной ответственности лица перед другими участниками движения, так как ОСАГО покрывает материальные издержки лишь тех участников ДТП, которые пострадали в ДТП по вине владельца полиса.

Полис возмещает средства в следующих ситуациях:

Нанесение ущерба имуществу потерпевших в ДТП (размер выплаты – 25.500 гривен на одного потерпевшего, но не больше пяти. Если же пострадали больше пяти человек, то пятикратный объём выплаты будет делиться между всеми, кому положена выплата);

потерпевших в ДТП (размер выплаты – 25.500 гривен на одного потерпевшего, но не больше пяти. Если же пострадали больше пяти человек, то пятикратный объём выплаты будет делиться между всеми, кому положена выплата); Причинение вреда жизни и здоровью в ДТП (объём выплаты – 51 тыс. гривен на одного потерпевшего).

Стоимость полиса.

Цена на полис ОСАГО в Украине зависит от множества факторов и варьируется от региона к региону. Цена также прямо пропорциональна объёму двигателя автомобиля: разница в цене страховки для машин рабочим объёмом 1 и 2 литра будет приблизительно двукратной.

Средняя цена оформления полиса в Киеве для малолитражного авто – 350-500 гривен.

Также цена сильно зависит от места оформления полиса. Автолюбителями выделяются пять основных ценовых зон: первая – Киев, вторая – Одесса, Харьков, Днепр, третья – Львов, Николаев, Кривой Рог, Запорожье, и четвёртая – города с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек, и пятая – остальные населённые пункты. Самой дорогой из этих зон является Киев.

Страховые компании вправе самостоятельно устанавливать размер тарифов и применять собственные формулы расчета ОСАГО, которые, однако, должны учитывать 8 специальных коэффициентов, таких как стаж вождения, история ДТП и т.д.

Срок действия.

Максимальный период действия полиса в Украине – один год. Однако, возможно получить документ на более короткий срок. Минимальный установлен в 15 дней.

Что потребуется, что оформить полис?

Перечень документов, необходимых для подачи заявки на полис, выглядит следующим образом:

Идентификационный код;

Технический паспорт автомобиля;

Водительские права всех граждан, управляющих данным ТС;

Паспорт заявителя.

Что получаем в итоге?

Итогом оформления является полис в виде специального бланка. На настоящий момент, возможно также получить электронную версию полиса.