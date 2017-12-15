Особенности Landing page

Работа над повышением эффективности продвижения товаров обычно приводит к тому, что компания создает собственный сайт в интернете, который в дальнейшем позволит ей эффективно справиться с привлечением внимания потенциальных покупателей к товару.

В этом плане создание сайта быстро может предложить разработку Landing page. Отличием данного облегченного сайта выступает концентрированная информация, которую он подает пользователям.

В то же время здесь нет дополнительных страниц или малоэффективных разделов, которые в большинстве случаев приводят лишь к распылению внимания со стороны пользователя.

Лендинг в современных условиях может стать наилучшим вариантом в случае, когда компания желает максимально быстро уведомить покупателей о своих акциях или услугах.

Преимущества заказа

В большинстве случаев целевая страница получает переходы благодаря контактным объявлениям. Одностраничники оснащаются всей необходимой информацией, которая может заинтересовать вашего потенциального клиента.

Лендинг в первую очередь должен преследовать цель стимулирования желания к совершению полезных действий. Речь идет о тех целях, которые поставил перед собой владелец ресурса.

Это может быть совершение покупки, регистрация или даже подписка на новости. Одной из особенностей, которой характеризуется создание сайта быстро, является использование привлекательного и лаконичного дизайна разработчиками.

Это необходимо с той целью, чтобы избавить страницу от всего, что может отвлекать пользователя от основного задания.

Если подготовкой лендинга занимаются профессионалы, то такой ресурс должен обязательно включать в себя заголовок. Его главная задача заключается в том, чтобы привлекать клиентов и удерживать их внимание максимально длительное время.

Чтобы создать заголовок, необходимо воспользоваться крупным шрифтом. В то же время не следует делать заголовки очень длинными, что минимизирует их эффективность.

С помощью этого элемента покупателю нужно донести мысль о том, что он перешел на подходящую страницу и указать, чего ему стоит ожидать от нее.

Структуре landing page также стоит уделить повышенное внимание. От того, насколько эффективно располагаются элементы страницы, можно будет говорить о качестве восприятия данных, а также подталкивании посетителей ресурса к полезному для компании действию.

В большинстве случаев разработчиками пользуются последовательностью, при которой заголовок дополняет продающее фото, а лишь затем используют контент и форму для заполнения заказа. Хороший лендинг обязательно имеет и Call to action или призыв к покупателю.

Далее на видео вы можете ознакомиться с примером идеальной landing page.