Особенности фотосъемки руководителей и сотрудников компании
креатив как образ жизни

Особенности фотосъемки руководителей и сотрудников компании

10 ноября 2022

Фотосессия — это приятное занятие, после которого остаются теплые воспоминания в виде фотографий. Чаще всего фотосъемки проводятся в личных целях, но это может быть полезно и для бизнеса.

Каждой компании важно поддерживать свою репутацию на высоком уровне. Для этого проводятся имиджевые фотосессии руководства и сотрудников организации.

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Чем это полезно?

Благодаря единой стилистике и качеству снимков складываются авторитет и статус компании.

Сайт — это основа любого бизнеса.

Чтобы он был интересным и приносил клиентам пользу, нужно наполнять его информативными статьями и качественным контентом. Для этого и проводятся фотосъемки коллектива.

Фотографии должны отражать основные черты характера сотрудника и показывать его профессионализм.

Где это использовать?

Фотосъемки проводятся для:

  • Размещения на сайте в разделе “О нас” и др.

  • Печатной продукции. Журналы, газеты, буклеты и др.

  • Листовок, которые распространяются промоутерами.

  • Бизнес-изданий.

  • Фотоотчёта о значимых мероприятиях.

  • Достижения других важных корпоративных задач.

Где проходит съемка?

  • Профессиональная студия. Используется спокойный однотонный фон.

  • Рабочее место.

    Фотограф привозит с собой оборудование и работает в офисе.

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Чем отличается фотосессия руководителя от съемки рядового сотрудника?

Над снимками руководителя работают в разных значимых локациях: кабинет, конференц-зал, производственное помещение. Соответственно приходится несколько раз переносить и заново настраивать оборудование.

С фотографиями персонала гораздо проще.

Техника выставляется и настраивается в одном помещении, где фотографы работают со всем остальным коллективом.

Так как ресурсов на бизнес-портрет руководителя тратится больше, то и его фотосъемка обойдется дороже.

Какие бывают портреты руководителя?

В зависимости от места размещения это может быть:

  • Солидный портрет с серьёзным лицом.

  • Фото с улыбкой, вызывающее доверие.

  • Портрет без официоза для публикации в СМИ.

Подготовка к корпоративной фотосессии.

Главное — это одежда. Она должна быть однотонной и в спокойных цветах.

Подойдёт стандартная офисная одежда в сером, синем или белом цвете.

Можно нанять профессиональную команду стилистов и визажистов.

А что дальше?

После того, как работа над съемкой завершена, фотограф занимается постпродакшеном:

  • Отбирает лучшие кадры.

  • Корректирует фото в едином стиле: яркость, контраст, экспозиция.

  • Делает цветокоррекцию.

  • Делает ретушь снимков.

  • Отдает готовый пакет фото клиенту.



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