Особенности фотосъемки руководителей и сотрудников компании

Фотосессия — это приятное занятие, после которого остаются теплые воспоминания в виде фотографий. Чаще всего фотосъемки проводятся в личных целях, но это может быть полезно и для бизнеса.
Каждой компании важно поддерживать свою репутацию на высоком уровне. Для этого проводятся имиджевые фотосессии руководства и сотрудников организации.
Чем это полезно?
Благодаря единой стилистике и качеству снимков складываются авторитет и статус компании.
Сайт — это основа любого бизнеса.
Чтобы он был интересным и приносил клиентам пользу, нужно наполнять его информативными статьями и качественным контентом. Для этого и проводятся фотосъемки коллектива.
Фотографии должны отражать основные черты характера сотрудника и показывать его профессионализм.
Где это использовать?
Фотосъемки проводятся для:
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Размещения на сайте в разделе “О нас” и др.
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Печатной продукции. Журналы, газеты, буклеты и др.
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Листовок, которые распространяются промоутерами.
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Бизнес-изданий.
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Фотоотчёта о значимых мероприятиях.
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Достижения других важных корпоративных задач.
Где проходит съемка?
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Профессиональная студия. Используется спокойный однотонный фон.
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Рабочее место.
Фотограф привозит с собой оборудование и работает в офисе.
Чем отличается фотосессия руководителя от съемки рядового сотрудника?
Над снимками руководителя работают в разных значимых локациях: кабинет, конференц-зал, производственное помещение. Соответственно приходится несколько раз переносить и заново настраивать оборудование.
С фотографиями персонала гораздо проще.
Техника выставляется и настраивается в одном помещении, где фотографы работают со всем остальным коллективом.
Так как ресурсов на бизнес-портрет руководителя тратится больше, то и его фотосъемка обойдется дороже.
Какие бывают портреты руководителя?
В зависимости от места размещения это может быть:
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Солидный портрет с серьёзным лицом.
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Фото с улыбкой, вызывающее доверие.
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Портрет без официоза для публикации в СМИ.
Подготовка к корпоративной фотосессии.
Главное — это одежда. Она должна быть однотонной и в спокойных цветах.
Подойдёт стандартная офисная одежда в сером, синем или белом цвете.
Можно нанять профессиональную команду стилистов и визажистов.
А что дальше?
После того, как работа над съемкой завершена, фотограф занимается постпродакшеном:
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Отбирает лучшие кадры.
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Корректирует фото в едином стиле: яркость, контраст, экспозиция.
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Делает цветокоррекцию.
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Делает ретушь снимков.
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Отдает готовый пакет фото клиенту.