Особенности доставки заказов из интернет-магазинов США

Американские интернет-магазины не менее популярны в мире, чем китайские. Тем более что разница в ассортименте и качестве продукции колоссальная. Если Китай это преимущественно подделки, товары из США – оригинальные и качественные.

Один только Amazon включает в свой каталог почти 500 миллионов разнообразных товаров, которые пользуются популярностью во всем мире.

Особенности покупки товаров из США через интернет

Главная проблема заключается в доставке. Большинство интернет-магазинов США отправляют товар стандартно только по территории своей страны. Можно использовать для доставки почтовые службы, но в этом случае стоимость пересылки составит, минимум, 30-50$. Подробнее узнать про цены на доставку посылок из США в Россию можно на сайте prostobox.com.

А с учетом курса доллара, это приличная сумма. И часто доставка может оказаться дороже, чем стоимость самого купленного товара. Неудивительно, что многие делают заказы редко, сначала накопив приличное количество нужных им товаров, чтобы окупить стоимость доставки.

Хотя, зачем ждать? Можно заказывать товары, совершать онлайн покупки в американских магазинах, пользуясь надежной службой доставки из США. Это удобно, выгодно, просто. Главное, сотрудничать с проверенной и надежной компанией. Для этих целей идеально подойдет служба Prostobox.

Как это работает

Принцип в том, что у такой службы доставки есть адрес в США. И клиент, который пользуется ее услугами, во время заказа, указывает именно этот адрес. Для интернет-магазина это автоматически американский покупатель.

И стоимость доставки товара копеечная, либо вовсе бесплатная. Служба доставки, после того, как товар у них, уже делает международную пересылку конечному адресату.

Одновременно отправляется большое количество посылок, которые впоследствии в нашей стране сортируются еще раз, чтобы каждый получил свою. Это позволяет существенно экономить.

Служба доставки из США Prostobox

Компания работает в этой сфере не первый год. Из самого названия можно догадаться, что основали ее выходцы из нашей страны. Ориентированность на Россию и страны СНГ является основным преимуществом службы доставки.

Зная все нюансы почтовых пересылок, удалость за годы работы составить наиболее оптимальный алгоритм, позволяющий быстро, недорого выполнять доставку. Доставка конечному получателю может быть домой, в офис, в постамат, отделение почты и т. д.

Копания бесплатно предоставляет клиентам адрес для отправки интернет-магазином заказа. Она бесплатно принимает и хранит заказ на своем складе 10 дней. Пересылка может быть осуществлена в кратчайшие сроки.

Можно организовать доставку, которая займет всего 4 дня! Идеальный вариант для тех, кому покупку нужно получить срочно. Либо, это могут быть, например, предприниматели, магазины, продающие товары из США.

Клиентами компании Prostobox могут быть как обычные люди, регулярно или время от времени заказывающие товары из США, либо предприниматели и компании, которые с определенной периодичностью закупают новые партии товаров для своих магазинов и шоу-румов. Компания предлагает 2 основных тарифа:

выгодный

удобный

Подробнее об условиях и преимуществах каждого из них можно ознакомиться на сайте компании. Изучив их, клиент сможет подобрать наиболее подходящий для него.

Можно воспользоваться дополнительными услугами. Например, сотрудники компании могут сфотографировать посылку и отправить клиенту, проверить содержимое.

Если приобретается какой-то девайс, сотрудники компании по желанию клиента, могут проверить его работоспособность, чтобы сразу можно было оформить возврат, если что-то не так. Это действительно очень удобно.