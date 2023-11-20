На российском рынке товаров для детей большую часть занимает китайская продукция. Хорошее качество и небольшая стоимость делают игрушки очень востребованными в нашей стране. В данной статье рассказано какие есть особенности доставки игрушек из Китая.

Особенности

Согласно законодательству РФ, продукция доставляемая на территорию страны должна иметь сертификат.

Для его получения необходимо пройти многоуровневую проверку на качество и безопасность перевозимых изделий.

Согласно закону, игрушки предназначенные для детей до 3-х лет не могут быть выпущены с использованием кожи, стекла, гранул. Эти изделия должны быть полностью безопасными, чтобы не причинить травму ребенку.

Изделия выполненные из пластмассы должны перевозиться при определенной температуре.

Для этой цели используют полипропиленовые мешки, которые должны быть тщательно закрыты.

Что касается требований РФ к импортным игрушкам, товары предназначенные для детей до 3-х лет должны иметь маркировку.

Если изделия оснащены радиоуправлением, должно быть предоставлено заключение о радиочастотной проверки.

Товар должен иметь правильно заполненную декларацию.

При изготовлении игрушек китайцы используют разнообразные материалы.

Они имеют разную чувствительность к влаге, неприятным запахам и загрязнениям. Продукция, которую необходимо доставить должна соответствовать всем требованиям транспортировки.

Чтобы избежать повреждения перевозимых изделий, они должны быть помещены в прочные упаковки и быть надёжно закрыты.

Если товар относится к категории хрупких, его нужно обеспечить дополнительной защитой.

Что касается мягких игрушек, они не теряют своего внешнего вида при сильном холоде и жаре.

Однако, они способны впитывать влагу. Со временем появляется запах плесени. Во избежание этого, транспортировка игрушек данного вида должна осуществляться в полипропиленовых пакетах.

Для упаковки габаритных изделий могут быть использованы большие коробки или оберточная бумага. Упаковка должна подходить по размеру перевозимого товара.

Документы, необходимые для перевозки игрушек из Китая

Доставка продукции осуществляется при наличии следующего перечня документов: