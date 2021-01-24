Основы проверки китайских компаний

Статья написана для ознакомления, и не нужно ее использовать, как точное руководство к действию. При наличии средств, лучшим вариантом будет воспользоваться услугами проверенной консалтинговой компании.

Они смогут произвести тщательный аудит китайской компании партнера. Не лишним будет лично посетить поставщика из Поднебесной, увидеть все собственными глазами.

Интернет очень полезная вещь, которая позволяет узнать о многом, но лучше один раз увидеть.

Никогда не отправляйте деньги на личный счет партнера, только на счет компании! В некоторых случаях, можно использовать PayPal, однако точно не Western Union. Компании Китая работают в рамках очень строгих правил, поэтому есть возможность проверить их на предмет надежности и добросовестности. Счет компании или бизнес-счет – это обязательное условие для китайского контрагента. Наличие счета говорит о серьезности партнера, ведь это важный показатель. Он должен обязательно принадлежать юридическому лицу, как и возможность, принимать платежи. Данные атрибуты не могут ассоциироваться с физическим лицом. Ведь даже очень маленькая компания, получает собственный счет.

Наличие сайта говорит о многом. Если поставщик не имеет собственного сайта, лучше с ним не начинать сотрудничество.

Если на сайте партнера нет всего перечня документов, нужно запросить их у официального представителя. Среди них: экспортная лицензия, сертификаты RoSH, CE, ISO, регистрационное свидетельство и другие. Даже если документы на китайском, само их наличие уже говорит о серьезности намерений китайкой компании. Когда контрагент ничего не скрывает – это располагает к сотрудничеству, однако дополнительная бдительность все же не повредит.

Больше данных о партнере можно отыскать на государственном сайте местного Управления торговли и промышленности. Внимание нужно обратить на следующую информацию: сумма уставного капитала, дата регистрации, фактический адрес, контактная информация, сфера деятельности, юридический адрес, официальные представители компании. Также стоит ознакомиться и с другими данными, которые будут предоставлены на официальном ресурсе.

Наиболее надежный и эффективный способ проверки потенциального китайского партнера – это личный визит в Китай, чтобы самому встретиться с представителями компании. Способ дорогой и займет немало времени. Однако, оно того стоит, если в планах долгое и серьезное сотрудничество. Вопросом визы и приглашения в Китай, можно попросить заняться компанию-партнера, а если они не откажут – это очень хороший сигнал.

На сайте https://www.egrul.ru/ino_reestry/kitay.html вы можете заказать выписку из торгового реестра Китая.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про проверку китайских поставщиков.