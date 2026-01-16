Основные характеристики Chery Tiggo 4 PRO: дизайн, технологии и комфорт
Основные характеристики Chery Tiggo 4 PRO: дизайн, технологии и комфорт

16 января 2026

Чери Тигго 4 Про является компактным городским кроссовером от китайского бренда, успешно работающего на российском рынке 20 лет. Модель с умеренно агрессивным дизайном, комфортом и передовой технологичностью. Выпускается с 2022 года с двумя моторами по 1,5 л – 113 и 147 лошадиных сил, в четырех комплектациях. Подробный обзор модели Chery Tiggo 4 PRO с описанием дизайна, технологий и уровня комфорта можно прочитать по ссылке https://womaan.ru/semya/chery-tiggo-4-pro-obzor-krossovera-dizajn-tehnologii-i-komfort.html.

Внешний вид

Передняя часть концептуально акцентирована решеткой радиатора в стиле Тигго 7 и 8.

На переднем бампере светодиодные полосы ходовых огней с G-обрамлением под спортивный стиль. Объемная трехмерная форма задних фонарей.

У литых 16- , 17- или 18-дюймовых дисков выделяются красным радиальные сектора.

Практическая аэродинамика в силуэте. Днище с повышенной защитой.

Удобная элегантность внутри

В интерьере качественное оформление пластиком, который комбинируется с мягкими материалами и кожей под стиль бренда Чери.

Удобная эргономика водителю с пассажирами. Вход в салон без ключей, мотор включается кнопкой. Обогреваются стеклоомыватели и лобовое стекло, салон с кондиционером. Камера сзади и парктроник. Есть беспроводная зарядка. Бортовой компьютер и мультимедиа управляются с помощью кнопок на кожаном руле с электрическим усилителем, который регулируется по наклону и величине вылета.

У семейного варианта панорамная крыша с люком, приборная панель на сдвоенном экране, отдельная мультимедийная установка.

В комплекте Трэвел – вождение Эко/Спорт, с двухзонным климат-контролем, разъемы для пассажирам сзади. По версии Ultimate круговой обзор с датчиками дождя, адаптивным круиз-контролем и шестью подушками безопасности. Автоматическое торможение (в том числе перед барьером), предупреждение удара. Версия укомплектована радаром сзади, также мониторятся слепые зоны.

image

Характеристики

Габариты (Длина х Ширина х Высота) – 4320×1830х1660 мм, клиренс – 19 см.

Двигатели оба на бензине:

  • 1,5 л атмосферного типа с распределенным впрыском, 113 л.с. (138 Нм), трансмиссия в двух вариантах: через вариатор, или механику МКП-5. Скорость максимальная 175 км/ч, набор 100 км/ч за 13,9 с. Расходует на 100 км: в городе 9,3 л, по шоссе 6,3 л, смешанно 7,4 л.
  • 1,5 л турбированный, плюс интеркулер, также распределенный впрыск, 147 л.с. (210 Нм). Только с роботизированной коробкой, сцепление двойное. Скорость – до 190 км/ч, за 9,7 с до 100 км/ч. Потребление на 100 км: по городу 9,3 л, , трасса – 5,8 л, смешанный режим – 7,1 л.

Автомобиль оснащен спереди независимыми подвесками мкферсон, сзади полузависимыми пружинными.

Поперечная стабилизация.



