Природные строительные ресурсы надежны, экологичны и долговечны, поэтому пользуются доверием. Одним из самых популярных натуральных материалов является ориентированно-стружечная плита. ОСП сочетает в себе уникальные свойства и доступные цены.

Листы применяются в строительной индустрии. Купить OSB (ОСП) можно на сайте компании https://vsyafanera.ru/price/1FanernoplitnyyMaterial/2OSB/.

Что это

ОСП представляет собой древесный композитный материал, сформированный из нескольких слоев стружки.

Количество слоев определяет толщину и способность выдерживать механические воздействия. Стружка скрепляется смоляным составом с добавлением синтетического воска и борной кислоты, которая служит защитой от насекомых. Наполнительный во внешних слоях располагается вдоль, а во внутренних – перпендикулярно или хаотично.

Материал делится на 4 класса:

1 – для сухих помещений без нагрузок;

2 – для нагружаемых конструкций в сухих условиях;

3 – для влажных условий с нагрузкой;

4 – для использования во влажных условиях с высокой механической нагрузкой.

Данные группы определяют свойства, области применения и возможность использования для внешних работ.

Помимо прочности и влагостойкости, ориентированно-стружечные плиты классифицируются по уровню эмиссии формальдегида в окружающую среду: E,05, E1 и E2.

По типу обработки поверхности они бывают шлифованными и нешлифованными.

Где используется

ОСП применяется в строительной сфере для внутренних и наружных работ. Также материал можно встретить при производстве мебели и упаковочной тары.

При возведении каркасных домов плиты служат основным материалом для внешней обшивки стен.

Они надежно закрепляются на каркасе и создают прочную конструкцию, устойчивую к нагрузкам. На фасадах они могут временно оставаться без отделки, но для окончательной наружной отделки они не предназначены. Определенные кровельные покрытия, например, гибкая черепица требуют создания равномерного основания без каких-либо дефектов. Оно формируется из древесных панелей толщиной 12 мм и укладываются на обрешетку.

Внутри помещений древесные панели применяется для установки на поверхность стен и потолков, используются в качестве окончательной отделки.

Они идеально подходят для создания равномерного основания под черновые полы, предотвращая смещение краев при ходьбе. Покрытие плит лаком позволяет сэкономить на отделочных работах.

Нужно понимать, что со временем древесина разрушается под воздействием прямых солнечных лучей и осадков, если использовать ее для наружной отделки.