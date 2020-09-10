Описание возможностей программы Autodesk CFD и для чего применяется

Для того чтобы жидкости и газы перемещались по коммуникациям оптимально, трубопроводы должны быть выполнены в соответствии со строгими расчетами, а производить таковые удобнее всего при помощи специального программного обеспечения.

Пожалуй, лучшей программой на сегодня для этих целей является Autodesk CFD, по крайней мере, в российских условиях. Получить подробную информацию об Autodesk CFD можно на сайте https://mcadtoday.nipinfor.ru/cfd/.

Какими возможностями располагает программа

Во-первых, это ПО позволят правильно рассчитать, каков будет поток того или иного вещества по своим параметрам в определенных условиях. То есть, можно вычислить нагрузку, которая будет приходиться на стенки элементов коммуникаций, а значит, понять, каковы должны быть их характеристики. Это позволяет сконструировать максимально подходящие изделия.

Во-вторых, программа позволяет в короткие сроки сделать работу, на которую иначе потребовалось бы значительно больше времени. Это очень важно, когда речь идет о промышленном производстве, где от скорости во многом зависят экономические и другие показатели. Также эта программа позволяет инженерам меньше уставать, что тоже имеет большое значение.

Где используется программа

Приложение может быть применено с успехом во множестве сфер. Например, при производстве различных трубопроводов оно значительно сократит нагрузку на специалистов, уменьшит риски ошибок, а также позволит получить более качественный результат.

К тому же, он будет представлен в наглядной форме, что позволит профессионалам быстрее получать представление о каждом участке конструкции.

Также программа прекрасно подойдет для тех, кто хочет использовать один и тот же тип трубопровода для транспортировки разных веществ. Программа позволит оценить, насколько подходящими являются условия для конкретной среды, и как она будет себя в них вести.

Это очень важно для того чтобы понять, что нужно изменить частично, что – полностью, а что – можно оставить.

Если требуется составить проект той или иной конструкции под транспортировку жидкостей или газов, программа Autodesk CFD будет очень полезна. Благодаря ей, можно не только значительно сэкономить время, но и существенно снизить риск ошибок.

Это полноценное решение для разных сфер, которое не потребует дальнейших покупок каких-то дополнений.