да придет идея думающему

Что такое деревянные флешки с логотипом и методы нанесения лого

9 июля 2020

Если компания позиционирует себя на действительно высоком уровне, корпоративный стиль – не пустой звук. Он должен выражаться не только в интерьере офиса, но и в аксессуарах, которыми пользуются, как работники компании, так и потенциальные клиенты. Речь идёт о корпоративных сувенирах. Действительно, это отличный способ премировать сотрудников на праздник или воздействовать коммерчески на потенциальную клиентуру.

На сайте https://usbgifts.com.ua/category/derevyannye-fleshki Вы сможете заказать изготовление флешек из дерева. Этот аксессуар не только стильный, но и весьма полезный. Необходимо лишь указать при заказе желаемый объём информационного накопителя и способы нанесения надписей на поверхность.

Методы печати на деревянных флешках

Методы печати на деревянных флешках

Профессионалы предлагают следующие технологии:

  • тампопечать;
  • лазерная гравировка;
  • уф-печать.

Минимальный заказ составляет всего 10 единиц. Форма изделия не оказывает влияния на конечную стоимость.

Объём накопителя варьируется от 4 до 64 Гб. Корпоративный сувенир станет отличным и полезным дополнением типичного инструментария офисного работника.

Лазерная гравировка – самый распространённый способ нанесения изображений на дерево. Преимуществом является высокая чёткость и высокая скорость нанесения сложных изображений.

Если требуется цветное изображение, имеет смысл обратить внимание на УФ-технологию нанесения.

Какие изображения наносятся на деревянные флешки?

Какие изображения наносятся на деревянные флешки?

Если речь идёт о корпоративном сувенире, чаще всего наносят логотип компании. Однако, нередко руководство идёт дальше и при заказе просит в дополнение к лого указывать фамилию работника или его должность, отдел в котором работает.

Напомним, что в современных условиях флеш-накопитель может выступать своего рода ключом доступа.

На флешку записывается специальный программный код. USB интерфейс управляет замком двери. Чтобы проникнуть внутрь помещения, придётся вставить флешку в разъём.

В такой ситуации в дополнении к лого на флешку могут наносить порядковый номер. У каждого сотрудника будет собственный индивидуальный ключ.

Никто не запрещает использовать деревянные флешки с печатным изображением в качестве сувенира на экспо- и других подобных тематических выставках профильных компаний.

В видео показана типичная флешка в деревянном корпусе под нанесение логотипа:



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Sandro: Шкаф-купе без пантографа- деньги на ветер )
  • Алекс: Хорошее видео прикреплено. Познавательно.
  • Николай: Заказать пакеты с логотипом можно также на сайте https://pakety-logotip.ru/
  • Игорь: Первый раз обратились в Рекламное Агентство Молния за наружной рекламой к Празднику Победы 9 мая. Оперативно...
  • kent: Работаю с Альтессо не давно, но уже все нравиться, тех поддержка всегда на связи, с выводом не было проблем....

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика