Особым спросом в строительной области пользуются материалы, которые произведены из отходов деревообрабатывающей промышленности. Благодаря современным технологиям, можно производить недорогую обработку.

При этом получаются изделия с довольно высокими показателями прочности, необходимые для бытовых и для строительных нужд. Производится материал из волокон древесины. Масса поддаётся при обработке прессованию под высокими температурными показателями, формируя своеобразный ковёр. Широкий выбор ДВП в Черкассах предлагает строительный магазин https://cherkassy.kub.in.ua/pilomaterialy/dvp-i-dsp/.

А вот волокна производятся пропариванием и размолом древесных отходов. В массу добавляются волокна синтетического происхождения, чтобы придать особую прочность листам. А вот чтобы материал был более устойчив к воздействию влаги, в него добавляют цецерин и парафин, специальные антисептические средства.

У ДВП, в сравнении с древесным массивом, присутствует большое количество преимуществ. Древесина под влиянием повышенной влажности может набухать и изменять свою форму.

А вот ДВП своего первоначального вида не изменяет. Декоративной отделки материал не требует, так как с одной из сторон поверхность лаковая. Помимо этого, многие потребители отдают предпочтение материалу за его доступную стоимость.

Разновидности и область использования

Активное использование этот материал нашёл при строительстве в качестве облицовки фасадов и кровли. ДВП обладает звуко- и теплоизоляционными свойствами. Помимо этого, его используют для производства предметов мебели.

Древесно-волокнистая плита может быть подразделена на несколько разновидностей. Основным параметром, на который полагаются при разделении, является плотность материала.

Именно по этой причине перед приобретением необходимо точно определиться с предназначением материала и с требованиями к конструкции.

Различают такие ДВП:

Мягкие. Их толщина не более 2,5 сантиметров, а плотность – 350 кило на кубометр. Используют для изоляции потолков и стен. Могут маркироваться М-1, М-2 или же М-3. Чем цифра в маркировке больше, тем плита плотнее.

Полутвёрдые плиты имеют толщину не более 1,2 сантиметров, а вот по плотности они не превышают 850 кило на кубометр. Применяются для создания ящиков и задней стенки шкафа.

Твёрдые листы не толще 0,6 сантиметров, а по плотности они около 1000 кило на кубометр. Поверхность их может быть необлагороженной или же окрашенной.

Также существуют сверхтвёрдые плиты, используемые для создания перегородок и коробов, полов и прочего подобного.