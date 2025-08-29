Вместо винила на рынок вышел полиуретан, совершивший настоящую «революцию». Этот материал преображает внешний вид машины, меняя ее цвет, и создает надежное защитное покрытие от различных повреждений.
Также он способен к самовосстановлению после незначительных повреждений, а мастерам требуется меньше времени на его установку. Современный цветной полиуретан объединяет в себе лучшие характеристики различных защитных покрытий. Оклейку авто цветным полиуретаном можно сделать в студии детейлинга https://individual-design.ru/nashi-uslugi/458-oklejka-tsvetnym-poliuretanom.
Что за материал
Полиуретановая пленка с цветным покрытием – это материал, сочетающий в себе декоративные свойства и защиту.
Она разработана для нанесения на кузов автомобиля. Данная пленка выделяется повышенной износостойкостью, выразительными цветами и сопротивляемостью к негативным факторам окружающей среды.
Ее используют в качестве альтернативы традиционной покраске автомобиля, она также обеспечивает антигравийную защиту.
Прозрачный полиуретан для защиты состоит из пяти слоев.
В цветном варианте добавляется дополнительный, очень тонкий пласт нано-керамического пигмента, толщиной примерно 30 микрон. Пигментные частицы как бы внедрены в структуру полиуретана.
Это обеспечивает яркость, насыщенность и контрастность цвета. Цвет не истирается и не теряет своей интенсивности под воздействием солнечных лучей. При этом защитные характеристики остаются неизменными.
Как оклеивают авто
Наклеивание цветной полиуретановой пленки – это технологичный процесс, который состоит следующих шагов:
- Подготовка кузова. Поверхность тщательно очищается от любых загрязнений. Для обезжиривания используются специальные составы. При наличии дефектов их предварительно устраняют для обеспечения идеально ровной поверхности под пленкой;
- Разметка и нарезка. Материал выкраивается в соответствии с размерами и формой всех кузовных панелей, учитывая конструктивные особенности конкретной модели авто;
- Обклейка. Материал прикладывается к поверхности панелей. Установка начинается с края, а затем медленно и аккуратно разглаживается по всей площади.
- Чтобы удалить пузырьки воздуха и складки, применяются специальные инструменты.
- Материал разрешается слегка нагреть феном, если необходимо увеличить эластичность и улучшить адгезию;
- Подгонка и фиксация краев. Излишки материала убираются, а края прижимаются к панелям.
Следует помнить, что оклейка цветным полиуретаном фар и стекол невозможна.
Для защиты этих элементов может быть использована прозрачная пленка в рамках тех же работ.