Оклейка авто цветным полиуретаном — что это
каждую секунду в мире рождаются миллионы отличных идей

Оклейка авто цветным полиуретаном — что это

29 августа 2025

Вместо винила на рынок вышел полиуретан, совершивший настоящую «революцию». Этот материал преображает внешний вид машины, меняя ее цвет, и создает надежное защитное покрытие от различных повреждений.

Также он способен к самовосстановлению после незначительных повреждений, а мастерам требуется меньше времени на его установку. Современный цветной полиуретан объединяет в себе лучшие характеристики различных защитных покрытий. Оклейку авто цветным полиуретаном можно сделать в студии детейлинга https://individual-design.ru/nashi-uslugi/458-oklejka-tsvetnym-poliuretanom.

4krignjx

Что за материал

Полиуретановая пленка с цветным покрытием – это материал, сочетающий в себе декоративные свойства и защиту.

Она разработана для нанесения на кузов автомобиля. Данная пленка выделяется повышенной износостойкостью, выразительными цветами и сопротивляемостью к негативным факторам окружающей среды.

Ее используют в качестве альтернативы традиционной покраске автомобиля, она также обеспечивает антигравийную защиту.

Прозрачный полиуретан для защиты состоит из пяти слоев.

В цветном варианте добавляется дополнительный, очень тонкий пласт нано-керамического пигмента, толщиной примерно 30 микрон. Пигментные частицы как бы внедрены в структуру полиуретана.

Это обеспечивает яркость, насыщенность и контрастность цвета. Цвет не истирается и не теряет своей интенсивности под воздействием солнечных лучей. При этом защитные характеристики остаются неизменными.

qsdjpblp

Как оклеивают авто

Наклеивание цветной полиуретановой пленки – это технологичный процесс, который состоит следующих шагов:

  • Подготовка кузова. Поверхность тщательно очищается от любых загрязнений. Для обезжиривания используются специальные составы. При наличии дефектов их предварительно устраняют для обеспечения идеально ровной поверхности под пленкой;
  • Разметка и нарезка. Материал выкраивается в соответствии с размерами и формой всех кузовных панелей, учитывая конструктивные особенности конкретной модели авто;
  • Обклейка. Материал прикладывается к поверхности панелей. Установка начинается с края, а затем медленно и аккуратно разглаживается по всей площади.
  • Чтобы удалить пузырьки воздуха и складки, применяются специальные инструменты.
  • Материал разрешается слегка нагреть феном, если необходимо увеличить эластичность и улучшить адгезию;
  • Подгонка и фиксация краев. Излишки материала убираются, а края прижимаются к панелям.

Следует помнить, что оклейка цветным полиуретаном фар и стекол невозможна.

Для защиты этих элементов может быть использована прозрачная пленка в рамках тех же работ.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Алексей: Очень полезный и структурированный обзор — особенно ценно, что учтены и конструктивные особенности...
  • Алексей: Очень полезная статья, особенно для тех, кто делает первые шаги в гель-маникюре. Хотелось бы добавить, что...
  • Иван: Вот ссылка на компанию AMLogisticcargo.spb.ru доставка грузов из Китая
  • Яйцын: Фиигняяяяя
  • +7 908 440-31-85: дилетантский лепет на лужайке

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика