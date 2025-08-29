Вместо винила на рынок вышел полиуретан, совершивший настоящую «революцию». Этот материал преображает внешний вид машины, меняя ее цвет, и создает надежное защитное покрытие от различных повреждений.

Также он способен к самовосстановлению после незначительных повреждений, а мастерам требуется меньше времени на его установку. Современный цветной полиуретан объединяет в себе лучшие характеристики различных защитных покрытий. Оклейку авто цветным полиуретаном можно сделать в студии детейлинга https://individual-design.ru/nashi-uslugi/458-oklejka-tsvetnym-poliuretanom.

Что за материал

Полиуретановая пленка с цветным покрытием – это материал, сочетающий в себе декоративные свойства и защиту.

Она разработана для нанесения на кузов автомобиля. Данная пленка выделяется повышенной износостойкостью, выразительными цветами и сопротивляемостью к негативным факторам окружающей среды.

Ее используют в качестве альтернативы традиционной покраске автомобиля, она также обеспечивает антигравийную защиту.

Прозрачный полиуретан для защиты состоит из пяти слоев.

В цветном варианте добавляется дополнительный, очень тонкий пласт нано-керамического пигмента, толщиной примерно 30 микрон. Пигментные частицы как бы внедрены в структуру полиуретана.

Это обеспечивает яркость, насыщенность и контрастность цвета. Цвет не истирается и не теряет своей интенсивности под воздействием солнечных лучей. При этом защитные характеристики остаются неизменными.

Как оклеивают авто

Наклеивание цветной полиуретановой пленки – это технологичный процесс, который состоит следующих шагов:

Подготовка кузова. Поверхность тщательно очищается от любых загрязнений. Для обезжиривания используются специальные составы. При наличии дефектов их предварительно устраняют для обеспечения идеально ровной поверхности под пленкой;

Разметка и нарезка. Материал выкраивается в соответствии с размерами и формой всех кузовных панелей, учитывая конструктивные особенности конкретной модели авто;

Обклейка. Материал прикладывается к поверхности панелей. Установка начинается с края, а затем медленно и аккуратно разглаживается по всей площади.

Чтобы удалить пузырьки воздуха и складки, применяются специальные инструменты.

Материал разрешается слегка нагреть феном, если необходимо увеличить эластичность и улучшить адгезию;

Подгонка и фиксация краев. Излишки материала убираются, а края прижимаются к панелям.

Следует помнить, что оклейка цветным полиуретаном фар и стекол невозможна.

Для защиты этих элементов может быть использована прозрачная пленка в рамках тех же работ.