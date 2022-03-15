Что нужно знать о жизни и работе в Польше для украинцев

Жизнь и работа в Польше для украинцев предлагает много перспектив. Перед тем как ехать за границу, нужно узнать местные особенности. Польша относится к странам, в которых преобладает этническая однородность населения. Однако после того как она стала частью Евросоюза, сюда едут мигранты из разных стран, в том числе и из Украины.

Поляки любят свою историю, уважают государственные законы и ожидают того же от приезжих. Власти заботятся о благосостоянии граждан, поэтому в стране действует много социальных программ, распространяющихся и на иностранцев.

Можно найти легальную работу в Польше, учиться, заниматься предпринимательской деятельностью, например.

Преимущества работы в Польше для жителей Украины

Поляки, по мнению украинцев, отличаются гостеприимностью и спокойствием. Проживание и работа в этой стране имеют ряд преимуществ.

Ситуация в стране стабильна, поэтому можно строить планы на будущее.

К иностранцам относятся лояльно.

Стоимость жизни по сравнению с другими странами Евросоюза значительно ниже.

Разные социальные программы, обеспечивающие поддержку и защиту.

Лояльные условия для ведения бизнеса.

Богатое культурное наследие.

Польский язык схож с украинским и русским, поэтому его легко выучить.

Работодатели предлагают много вариантов трудоустройства для граждан Украины.

Это может быть работа на лето в Польше или заключение контракта на более длительный срок.

Как получить визу на работу в Польше для украинцев

Для легального трудоустройства и проживания на территории страны нужно получить рабочую визу.

Она выдается польским посольством после заключения договора с работодателем. Вот список документов, необходимых для получения визы:

копии и оригиналы внутреннего и загранпаспорта;

официальный договор с работодателем;

заполненная анкета посольства;

медицинская страховка, покрывающая все возможные расходы;

фото 3.5 х 4.5 – 4 штуки;

чек об оплате стоимости визы;

Работа в Польше без посредников предполагает самостоятельный поиск вакансии и подготовку всех документов, в том числе и общение с потенциальными работодателями. Если вы не знаете польского языка и нуждаетесь в помощи, обратитесь в агентство по трудоустройству.

Опытные сотрудники помогут не только найти работу, но и собрать нужный пакет документов.

Особенности проживания и работы в Польше

Обратите внимание, что работа в Польше без опыта работы тоже доступна. Есть много вакансий, где не требуется знание языка и квалификация.

Но для того, чтобы найти хорошо оплачиваемую должность, потребуется специальное образование. Например, работа в Польше для водителей относится к высокооплачиваемым специальностям, но без водительских прав трудоустроиться вы не сможете.

Перед поездкой в страну нужно решить вопрос с проживанием.

Некоторые компании предлагают для своих сотрудников жилье бесплатно или за минимальную цену. Средняя стоимость комнаты в столице в пределах 150 евро за месяц. Однокомнатная квартира будет стоить дороже – от 350 до 500 евро.

К цене арендной платы нужно добавить расходы на коммунальные платежи. Они могут составлять до 150 евро в месяц. Поляки заботятся об экологии, поэтому тщательно сортируют мусор, при несоблюдении этого правила возможен штраф. Продукты питания стоят недорого. В среднем на еду можно потратить около 100 евро в месяц.