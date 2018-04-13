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Офсетная печать — что это

13 апреля 2018

Печатные издания сегодня применяются практически в любой народной отрасли. Отличаются они качеством изображения и детализацией покрытия. Офсетная печать - что это

Существует несколько технология получения печатных продуктов. Офсетная печать является одной из самых широко распространенных, так как отличается простотой и скоростью нанесения.

Основные понятия

Офсетная печать — это способ нанесения изображения на бумагу посредством применения специальных посредников. Алгоритм работы подобных устройств можно описать несколькими шагами:

  1. Изначально на специальную форму наноситься изображение. Этот элемент представляет собой пластину из специальных сплавов алюминия. После проявки изображения поверхность формы покрывается гидрофильными и гидрофобными зонами. Первые легко притягивают воду, но отталкивают краску. Гидрофобные зоны наоборот же хорошо впитывают краску и отталкивают воду.
  2. Когда пластина готова, на нее наносят краску с помощью специального вала. При этом она покрывает только определенные зоны, формируя нужное изображение. Следующим шагом является перенос краски на бумагу. Это выполняется с помощью специальных офсетных валиков, которые снимают состав с формы и переносят на другую поверхность. При каждом проходе они очищаются.

Офсетная печать позволяет получить качественное изображение с минимальными затратами краски.

Офсетная печать - что это

Преимущества и недостатки

Офсетная печать применяется очень широко. Связано это с несколькими преимуществами подобного подхода:

  • высокое качество печати. Сегодня получить подобные показатели сложно с помощью других технологий;
  • с помощью этого способа можно наносить краску практически на все виды бумаги. Это делает офсетную печать практически универсальной;
  • высокая скорость нанесения краски. Поэтому подобную технологию используют для печати значительных тиражей различных печатных изданий;
  • стоимость печати относительно невысокая. Касается это только больших тиражей. Использовать офсет для получения небольшого количества не выгодно.

Но офсетная печать имеет также несколько весомых минусов:

  1. Сложность подготовки. Чтобы получить результат следует выполнять множество вспомогательных действий. Сюда можно отнести создание оригинальных форм, ее печать, цветоделение, цветопробу и многое др.
  2. Высокая стоимость печати незначительных объемов продукции.
  3. Невозможно персонифицировать продукцию. Чтобы сделать это, печатные издания нужно дополнительно прогонять через цифровые принтеры специального типа.

Офсетная печать — это современный подход нанесения изображения, позволяющий получить не только качественную, но и долговечную продукцию.



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