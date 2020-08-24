Обзор возможностей и функционала CRM-систем для работы с клиентами "Best-CRM"

Современный бизнес, независимо от того в какой именно сфере деятельности занята компания, невозможно представить без CRM-системы. Она напрямую влияет на объем и качество продаж.

Поэтому все амбициозные предприниматели, стремящиеся к успеху, не задумываются о том, что покупка и внедрение CRM-системы это дорого. Речь не идет о каких-то баснословных суммах, и затраченные средства себя с лихвой окупают за счет целого ряда преимуществ, которые получает компания.

Что такое CRM система

CRM-система это своего рода онлайн база клиентов, где можно указывать не только номера их телефонов, но и другие контактные данные, отслеживать историю их покупок, фиксировать результаты совершённых звонков, оставлять комментарии в зависимости от того, как ведёт себя клиент, насколько он лоялен.

Это достаточно гибкая база данных, куда можно добавлять новые контакты, удалять старые, если они точно не заинтересованы. Очень важно то, какой именно CRM-системой пользуются компания.

Несмотря на то, что есть и бесплатные программы, которые можно легко найти и установить, лучше ими не пользоваться, если цели поставлены серьезные. Тем более что стоимость платных продуктов не такая высокая.

Очень востребованной является система Best CRM, которая предлагает широкий функционал и возможности для компаний, желающих повысить свои продажи. Официальный сайт — https://best-crm.com.

Система Best CRM

Система Best CRM — это уникальный софт, который не нужно покупать и устанавливать. Достаточно заключить договор с разработчиком, оплатить услугу и получить необходимые ключи для того, чтобы использовать программу в режиме онлайн.

Всё находится в облачном хранилище. Очень быстро работает. Поэтому никаких проблем не возникнет. Главное чтобы у пользователя был качественный и быстрый интернет. Это сегодня проблемой не является.

Для тех, кто не хочется сразу всё оплачивать, и желает узнать, что собой представляет, предлагается выгодное предложение. Система Best CRM предоставляет пробную версию на 7 дней бесплатного тестового периода, когда они смогут оценить возможности.

Имеется возможность создания карточки клиентов. Есть отдельный кабинет для руководителя. Все результаты разговоров с каждым контактом можно фиксировать, чтобы отслеживать их настроение и уровень лояльности. Можно создавать группу клиентов и организовать персональную рекламную рассылку.

Также компания может для отдельных групп клиентов организовывать различные акции и скидки. Все это позволит повысить уровень продаж. Если есть какие-то вопросы, их можно задать по номеру телефона: + 7 (495) 961-42-41.

В режиме 24/7 действует информационная и техническая поддержка клиентов, если возникли какие-то проблемы или вопросы. Еще до того как приобрести и стать абонентом данной системы, можно позвонить и получить подробную консультацию у специалиста.