Обзор возможностей биржи рекламы в телеграм каналах telega.in

Телеграм долгое время в нашей стране официально был под запретом. Но сам Роскомнадзор недавно завуалировано признал свое поражение и даже создал в этом мессенджере свой официальный канал. Теперь Телеграм официально является легальным.

Это неудивительно с учетом того, что он и до этого был популярен, активно осваивается пользователями, блогерами и представителями бизнеса. Уже сейчас реклама в Телеграм каналах приносит очень хороший прирост целевой аудитории, увеличивает продажи.

Для того чтобы вложенные в рекламу деньги себя окупали и приносили результат, необходимо тщательно выбирать каналы. Это не так просто и легко, потому что их очень много. Задачу с поиском перспективных работающих площадок можно решить с помощью услуг биржи телеграмм каналов telega.in.

О компании

Проект telega.in – это не один из многочисленных сервисов для накрутки. Это компания, которая работает только на одной площадке. Это мессенджер Телеграм. Опыт у компании приличный с учетом того, что сам мессенджер был создан относительно недавно.

Специалисты чуть ли не с самого первого дня, как площадка появилась, работаю на ней, знают очень многое. У Телеграмм есть свои особенности, в том числе и когда дело касается размещения рекламы. Следует отметить и тот факт, что telega.in является частью крупнейшего холдинга Мирафокс, работающего в сфере рекламы и продвижения.

Недостаточно просто заплатить денег, опубликовать пост в ленте популярного канала. Выхлоп от этого может быть минимальным. Требуется целевая аудитория, заинтересованная в продвигаемом продукте.

Часто самостоятельные попытки размещения рекламы ни к чему не приводят. Иногда даже затраты себя не окупают. Проблема в неправильном подборе площадок.

Популярный канал еще не означает – эффективное продвижение, потому что у него может быть совершенно другая целевая аудитория. С telega.in такого не будет, потому что здесь каналы подбираются с учетом требуемой целевой аудитории.

Услуги

Сервис telega.in единственный, в котором нет каналов с ботами. Каждый новый добавленный в базу канал тщательно проверяется. Здесь взрослая, адекватная, заинтересованная аудитория. В целом Телеграм используют далеко не все, а только самые продвинутые. Поэтому многие так заинтересованы в рекламе на этой площадке.

Качество привлеченной аудитории высокое, как и вероятность совершения ими покупки, заказа. Главное, угадать с каналом, чтобы привлечь именно свою аудиторию. Чтобы не тратить время и полностью доверить решение задач специалистам сервиса, клиенты могут выбрать один из предложенных тарифов. Это:

Начальный (охват от 45 000 просмотров)

Стандарт (охват от 118 000 просмотров)

Эксперт (охват от 600 000 просмотров)

Профессионал (охват от 1 400 000 просмотров)

Тарифы отличаются не только по количеству гарантированных просмотров и стоимостью, но и перечнем опций, которые в себя включают. Например, начальный тариф подразумевает только подбор каналов и размещение рекламных постов, которые предоставил клиент.

Если это Стандарт и Эконом, здесь уже есть возможность внесения корректировок в материал, согласование конечного результата. Самый большой набор опций в тарифе

Профессионал, который включает создание рекламных постов, их редактура, подбор картинок, выбор каналов, гарантированный охват, а также предварительные прогнозы.

Начать сотрудничество можно с самого дешевого тарифа, чтобы посмотреть, как это работает, есть ли эффект. Убедившись в этом, можно переходить уже на более дорогие варианты с широким набором опций.

На сайте компании можно подробнее узнать обо всех услугах, возможностях. Если есть вопросы, можно задавать их по телефону, через электронную почту или написав в Телеграм канал компании.