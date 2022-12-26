Обзор услуги создания магазина в Телеграм от компании Радист Онлайн

Компания ООО Радист Онлайн занимается разработкой программного обеспечения, которое помогает во взаимодействии Клиента с Бизнесом через мессенджер Telegram.

При этом возможно получать платежи от клиентов при помощи интернет-эквайринга крупных российских банков. Для более эффективных продаж сервис можно интегрировать с amocrm и Битрикс24. ООО Радист Онлайн сотрудничает в 1,8 тыс. Клиентами и количество постоянно увеличивается.

Магазин в телеграм можно создать за 10 минут. Для этого не потребуется привлекать разработчиков и дизайнеров. Магазин в Telegram является революцией в сфере продаж. Это новое решение позволит объединить магазин, мобильное приложение и мессенджер, который сейчас очень популярен в России.

Компании, которые внедрят такой сервис раньше остальных могут значительно выиграть среди тех, кто будет позже.

Магазин в Telegram подойдет тем компаниям, которые:

Любят проводить эксперименты.

Хотели создать мобильное приложение для увеличения продаж.

Уже продают в телеграм и есть уже более 100 подписчиков.

Преимущества создания магазина в Telegram

Основными плюсами являются:

Мессенджер насчитывает более 700 миллионов пользователей. Можно создать группу, в которую в дальнейшем привлекать новых подписчиков. Чтобы ускорить продвижение сообщества, можно будет привлечь Яндекс.Директ и Telegram Ads.

Удобство покупок. Клиентам достаточно будет войти в чат Telegram, выбрать товар и оплатить его. Это все производится в одном чате.

Скорость открытия. При помощи магазина в Telegram можно совместить сразу интернет-магазин и мобильное приложение. Для этого запуска потребуется всего 10 минут,

Для открытия магазина в Telegram не требуется привлечение дизайнеров и разработчиков.

Телегомагазин является новой разработкой. Использование сервиса позволит выделиться среди конкурентов.

Возможность общения с клиентами в одном чате. Не нужно переходить в другие вкладки.

Каталогом товаров управлять очень легко. На обновление ассортимента потребуется всего 1 минута.

Клиенту не нужно будет ожидать ответа в рабочее время менеджера, робот все сделает за него и предоставит мгновенный ответ.

Телегомагазин прекрасно подойдет для сфер торговли и предоставления услуг. Подключить магазин в телеграм можно пройдя регистрацию на сайте.

При возникновении вопросов можно позвонить по номеру +7 927 423-86-08. Консультант ответит на все интересующие вопросы.