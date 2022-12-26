Обзор услуги создания магазина в Телеграм от компании Радист Онлайн
образ жизни – креатив

Обзор услуги создания магазина в Телеграм от компании Радист Онлайн

26 декабря 2022

Компания ООО Радист Онлайн занимается разработкой программного обеспечения, которое помогает во взаимодействии Клиента с Бизнесом через мессенджер Telegram.

При этом возможно получать платежи от клиентов при помощи интернет-эквайринга крупных российских банков. Для более эффективных продаж сервис можно интегрировать с amocrm и Битрикс24. ООО Радист Онлайн сотрудничает в 1,8 тыс. Клиентами и количество постоянно увеличивается.

Магазин в телеграм можно создать за 10 минут. Для этого не потребуется привлекать разработчиков и дизайнеров. Магазин в Telegram является революцией в сфере продаж. Это новое решение позволит объединить магазин, мобильное приложение и мессенджер, который сейчас очень популярен в России.

image

Компании, которые внедрят такой сервис раньше остальных могут значительно выиграть среди тех, кто будет позже.

Магазин в Telegram подойдет тем компаниям, которые:

  • Любят проводить эксперименты.
  • Хотели создать мобильное приложение для увеличения продаж.
  • Уже продают в телеграм и есть уже более 100 подписчиков.

Преимущества создания магазина в Telegram

image

Основными плюсами являются:

  • Мессенджер насчитывает более 700 миллионов пользователей. Можно создать группу, в которую в дальнейшем привлекать новых подписчиков. Чтобы ускорить продвижение сообщества, можно будет привлечь Яндекс.Директ и Telegram Ads.
  • Удобство покупок. Клиентам достаточно будет войти в чат Telegram, выбрать товар и оплатить его. Это все производится в одном чате.
  • Скорость открытия. При помощи магазина в Telegram можно совместить сразу интернет-магазин и мобильное приложение. Для этого запуска потребуется всего 10 минут,
  • Для открытия магазина в Telegram не требуется привлечение дизайнеров и разработчиков.
  • Телегомагазин является новой разработкой. Использование сервиса позволит выделиться среди конкурентов.
  • Возможность общения с клиентами в одном чате. Не нужно переходить в другие вкладки.
  • Каталогом товаров управлять очень легко. На обновление ассортимента потребуется всего 1 минута.
  • Клиенту не нужно будет ожидать ответа в рабочее время менеджера, робот все сделает за него и предоставит мгновенный ответ.

Телегомагазин прекрасно подойдет для сфер торговли и предоставления услуг. Подключить магазин в телеграм можно пройдя регистрацию на сайте.

При возникновении вопросов можно позвонить по номеру +7 927 423-86-08. Консультант ответит на все интересующие вопросы.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Ахилл: Самое первое действие – пригласить друзей из собственного телефонного справочника, потом уже...
  • Сергей: заказал джингл для рекламы тут https://goodhook.ru/pesni-dlya -reklamyi и после размещения на радио всё пошло...
  • Дмитрий: Вопрос, а деньги, ценные бумаги или обои к какому виду относятся по классификации?
  • Дмитрий Тарасевич: Aivix зашла мне ещё давно, так как на мой взгляд это очень прибыльная партнёрка. С выводом средств...
  • Лебедева Светлана: Как для новичка, парнёрка aivix является лучшей, чтобы набраться опыта. Без особых сложностей...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика