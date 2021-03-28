Обзор услуг печати хенгеров, некхенгеров, дорхенгеров от копицентра spbcopy.ru
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Обзор услуг печати хенгеров, некхенгеров, дорхенгеров от копицентра spbcopy.ru

28 марта 2021

Несмотря на то, что листовки, буклеты и другая подобная реклама немного приелась, спрос на печатную продукцию все равно высокий, т. к. затраты небольшие, а эффект ощутимый. Например, можно заказать хенгеров, некхенгеров или дорхенгеров, которые не так популярны в нашей стране и довольно эффективны.

Заказать их можно в КопиЦентре ЦЦТ на сайте spbcopy.ru.

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О компании

Компания spbcopy.ru находится в Санкт-Петербурге, но работает с клиентами с разных регионов. Обсудить все вопросы, согласовать параметры заказа, оплатить его, заключить договор можно удаленно.

Даже, если клиент находится в другом регионе, ему не требуется лично приезжать в офис, чтобы обсудить детали будущего заказа. На официальном сайте можно ознакомиться с информацией о компании, изучить перечень доступных услуг и условия их предоставления, актуальный прайс-лист.

Несложно заметить, изучая прайс-лист, что чем больше заказанная партия, тем ниже стоимость за печать одного экземпляра. Если есть вопросы, нужна предварительная консультация, что-то непонятно, можно связаться с менеджером компании по номеру телефона +7 (812) 40 510 40.

он внимательно выслушает, проконсультирует по ассортименту, поможет сделать правильный выбор, если клиент не уверен, что именно ему больше подходит.

Услуги

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Компания spbcopy.ru предлагает печать такой рекламной продукции, как:

  • хенгеры
  • некхенгеры
  • дорхенгеров.

Объемы могут быть любыми.

Клиент может сам предоставить готовый дизайн, либо его разработают специалисты компании. Этот момент обговаривается и согласуется до заключения договора. Для печати используется качественная бумага, безопасные чернила, современное импортное оборудование.

Продукция получается красивая, яркая, стильная, аккуратная и обязательно обратит на себя внимание. Хенгеры хороши для распространения рекламы. Уже давно ясно, что листовки, которые оставляют в почтовых ящиках, неэффективны.

Практически в каждом многоквартирном доме рядом с почтовыми ящиками стоит коробка, куда сразу все скидывают рекламные листовки, даже не обращая на них внимание, потому что они надоели.

Хенгеры и дорхенгеры же вешают на ручках входных дверей, на автомобильных ручках и т. д. Прямо у двери или на улице человек не выбросит его, занесет с собой и, скорее всего, изучит содержание сразу или потом. Некхенгеры вешают на горлышко бутылок с различными напитками. Это можно делать непосредственно на производстве, либо время от времени во время проведения рекламных кампаний.



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