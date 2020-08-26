Обзор услуг официального облачного сервиса 1С:Фреш от компании "Велс"

Необходимость ведения бухгалтерского учёта присутствует у каждого хозяйствующего субъекта. Ранее эта задача решалась привлечением аутсорсинговых фирм либо при помощи приходящего бухгалтера. Однако, назвать это решение максимально эффективным нельзя. Ведь помимо профильных специалистов приходилось держать в штате сисадмина, который обеспечивал настройку 1С: Предприятие и гарантировал сохранность базы данных (регулярное резервное копирование и т.д.). Сегодня же ситуация в корне изменилась – во многом благодаря 1С Фреш.

Речь идёт о комплексном решении для ведения бухгалтерского учёта, которое находится в облаке. Для ретроградных пользователей 1С привлекательность этого решения неочевидна. Забегая вперёд, преимущества и недостатки есть и у ведения бухгалтерии на собственном компьютере, и в облачном сервисе.

Почему 1С:Фреш – это будущее бухгалтерского учёта?

Преимущества обозначены ниже:

возможность работы с базой данных из любой точки планеты, где есть доступ в Интернет;

возможность работы на немощном компьютере;

отсутствие необходимости в выстраивании политик резервного копирования базы данных;

необходимые консультации по работе с сервисом в режиме 24/7;

возможность использования помесячно;

абсолютная безопасность хранимых в облаке данных.

Бухгалтер фирмы может находиться где угодно, главное – наличие свободного доступа в сеть. Благодаря нему ведение бухгалтерского учёта может осуществляться в любое время, в любом месте.

Больше не нужен мощный настольный ПК для работы с базами данных 1С. Теперь возможно осуществлять работу даже на стареньком ноутбуке, оснащённым лишь офисными программами и браузером.

Синхронизация между всеми бухгалтерами

Компании по своему масштабу могут существенно отличаться. Речь идёт о том, что далеко не всегда работы одного бухгалтера окажется достаточно для ведения учёта. Сервис 1С: Фреш позволит синхронизировать информацию (БД) между всеми участниками ведения бухучёта.

Причём означенное происходит автоматически.

Среди минусов облачного сервиса можно назвать лишь необходимость первоначальной настройки рабочего места и переноса актуальной информации из БД 1С: Предприятие. Самостоятельно сделать это могут не все.

Именно по этой причине и рекомендуется обратиться к 1С франчайзи. Вы получите все необходимые консультации по настройке, которые уже включены в стоимость продукта.