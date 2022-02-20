Обзор услуг маркетингового агентства "Аида" в Москве

Деятельность маркетингового агентства в Москве АИДА с 2015 года направлена на продвижение всех видов бизнеса путем разработки методик повышения его эффективности и расширения области охвата новыми пользователями.
Для этого используются последние современные методы продвижения на ведущих интернет ресурсах. Это создание, развитие и продвижение сайтов, реклама в социальных сетях и поисковых системах. Узнать все подробности про услуги маркетингового агентства можно по ссылке marketingovoe_agentstvo.
Таргетированная реклама
Таргетированная реклама – это реклама во всех видах социальных сетей – вконтакте и Одноклассниках, Инстаграме и Фейсбуке, тиктоке и Мейл Ру, Ю Тубе и американском деловом Линкедине:
- Составляется портрет целевой (тематической) аудитории (ЦА) по параметрам:
- Демографический – пол, статус, возраст, доход, образование и занятия.
- Психологический – отношения, интересы и жизненные стереотипы.
- Поведенческий в интернете – что искал, что покупал, куда заходил.
- По времени – дни недели, месяцы или сезоны.
- Региональный или по странам.
- Под него создаются рекламные креативные посты, фото, иллюстрации и графика. Разрабатываются рекламные оферы (предложения) и уникальные торговые предложения (УТП).
- Анализ результатов рекламы, и выбор эффективных направлений.
В агентстве Аида можно заказать таргетированную рекламу у опытных специалистов.
Контекстная реклама
Это реклама в двух основных поисковых системах Рунета – Яндексе и Гугле.
Контекстные рекламные объявления своим текстом направлены на целевую аудиторию, которая ищет на поисковых ресурсах описанные в рекламе продукты, товары и услуги.
Целью контекстной рекламы есть выбор ключевых слов и эффектного текста, и выведение объявления на первые позиции в списках предложения поисковых систем.
СММ продвижение
Это социальный медийный маркетинг, или маркетинг в социальных сетях. Общий комплекс мероприятий по созданию и креативному ведению страниц и групп в социальных сетях с применением платных и бесплатных методов привлечения клиентов на свои ресурсы к своим товарам и услугам.
Охватывает, в том числе таргетированную рекламу, и часть контекстной. В компании Аида заказа продвижение инстаграм можно по выгодной цене.
Создание сайтов и СЕО продвижение
Это одна из самых обширных областей продвижения в интернете. В нее входит создание эффективно работающих сайтов, их оптимизация во время работы, и продвижение в поисковых системах:
- Привлекательность сайта и наполненность его нужной информацией для пользователя, уникальность и полезность контента.
- Эффективная структура сайта – удобный интерфейс, легкая навигация и быстрая доступность страниц с нужной информацией.
- Удобное взаимодействие сайта с внешними ресурсами.
- Вывод сайта в ТОП поисковых систем. Заказать сайт в агентстве Аида можно у опытных сео-специалистов.