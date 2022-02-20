Обзор услуг маркетингового агентства "Аида" в Москве

Деятельность маркетингового агентства в Москве АИДА с 2015 года направлена на продвижение всех видов бизнеса путем разработки методик повышения его эффективности и расширения области охвата новыми пользователями.

Для этого используются последние современные методы продвижения на ведущих интернет ресурсах. Это создание, развитие и продвижение сайтов, реклама в социальных сетях и поисковых системах. Узнать все подробности про услуги маркетингового агентства можно по ссылке marketingovoe_agentstvo.

Таргетированная реклама

Таргетированная реклама – это реклама во всех видах социальных сетей – вконтакте и Одноклассниках, Инстаграме и Фейсбуке, тиктоке и Мейл Ру, Ю Тубе и американском деловом Линкедине:

Составляется портрет целевой (тематической) аудитории (ЦА) по параметрам:

Демографический – пол, статус, возраст, доход, образование и занятия.

Психологический – отношения, интересы и жизненные стереотипы.

Поведенческий в интернете – что искал, что покупал, куда заходил.

По времени – дни недели, месяцы или сезоны.

Региональный или по странам.

Под него создаются рекламные креативные посты, фото, иллюстрации и графика. Разрабатываются рекламные оферы (предложения) и уникальные торговые предложения (УТП).

Анализ результатов рекламы, и выбор эффективных направлений.

В агентстве Аида можно заказать таргетированную рекламу у опытных специалистов.

Контекстная реклама

Это реклама в двух основных поисковых системах Рунета – Яндексе и Гугле.

Контекстные рекламные объявления своим текстом направлены на целевую аудиторию, которая ищет на поисковых ресурсах описанные в рекламе продукты, товары и услуги.

Целью контекстной рекламы есть выбор ключевых слов и эффектного текста, и выведение объявления на первые позиции в списках предложения поисковых систем.

СММ продвижение

Это социальный медийный маркетинг, или маркетинг в социальных сетях. Общий комплекс мероприятий по созданию и креативному ведению страниц и групп в социальных сетях с применением платных и бесплатных методов привлечения клиентов на свои ресурсы к своим товарам и услугам.

Охватывает, в том числе таргетированную рекламу, и часть контекстной. В компании Аида заказа продвижение инстаграм можно по выгодной цене.

Создание сайтов и СЕО продвижение

Это одна из самых обширных областей продвижения в интернете. В нее входит создание эффективно работающих сайтов, их оптимизация во время работы, и продвижение в поисковых системах: