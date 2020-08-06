Обзор условий получения денежных бонусов за написание отзывов на сайте otzovikon.com

Способов заработка в интернете действительно огромное количество. Правда, одни приносят очень много денег, другие – не очень. Но, здесь, как и в обычном бизнесе, для того, чтобы хорошо зарабатывать, нужно много работать, придумывать что-то интересное. А есть способы получения относительно небольшого, но стабильного дохода.

Например, можно писать отзывы на специализированных сайтах и получать за это деньги. Одним из ведущих порталов с отзывами является Отзовикон https://otzovikon.com/view/denejnie-bonusi, который платит не только за просмотры, но и сам факт публикации отзыва.

О проекте

Это относительно молодой, но уже популярный и многообещающий портал, где абсолютно любой человек может публиковать отзывы о товарах, услугах, различных заведениях и не только.

Для того, чтобы мотивировать к написанию отзыва, сайт платит за это деньги. Сумма небольшая, но со временем она может увеличиваться, если количества просмотров будет много.

Как оплачиваются отзывы

Система оплаты следующая: автор получает деньги за публикацию отзыва, если он отвечает всем предъявляемым требованиям. Также в дальнейшем оплата начисляется за каждые новые 1000 просмотров.

Количество символов: Количество обязательных фото: Стоимость: 1200—2000 знаков 5 рублей 2000—3000 знаков 1 10 рублей 3000—4000 знаков 2 15 рублей 4000—5000 знаков 2 20 рублей больше 5000 знаков 2 30 рублей больше 10000 знаков 3 60 рублей

Что касается просмотров, чтобы сами авторы их не накручивали, к ним тоже предъявляются требования. Следят за тем, сколько времени посетитель провел на странице, прокрутил ли ее вниз.

Просмотр засчитывается только в том случае, если пользователь провел на странице более 10 секунд. За каждые 1000 просмотров, автору отзыва платят еще по 30 рублей.

О чем важно помнить

Ресурс, в первую очередь, представляет интересы потребителей. Он создан для того, чтобы потенциальные потребители того или иного товара, услуги еще до того, как приобрести его, знали обо всех преимуществах и недостатках.

Здесь не должно быть заказных положительных или слишком отрицательных отзывов. Как показывает практика, не может быть такого, что все идеально, либо товар или услуга плохи по всем параметрам.

Перед публикацией, отзывы модерируются. Кроме того, смотрят на то, насколько отзыв полезный и информативный. Поэтому клепать бесполезные отзывы обо всем, что попадается под руку, не получится. Тем более, что все прилагаемые фото также должны быть авторскими.