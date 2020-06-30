Обзор турагентства ХОТ ТУР и его горящих туров

Наступает пора отпусков и спрос на стандартные и горящие туры резко возрастает. В Казахстане купить стандартный и горячий тур по максимально выгодной цене можно в компании ХОТ ТУР, которая предлагает большой выбор путевок по самым популярным направлениям.

О компании

Это одна из крупнейших туристических компаний в Казахстане. С 2000-го года компания присутствует на рынке России и СНГ. Входит в группу компаний ООО ХОТ ТУР (www.hottour.ru) и ТОО HOT TOUR (www.hottour.kz). За время своей работы, агентство заработало себе имя и безупречную репутацию, благодаря высококачественному сервису и услугам.

ХОТ ТУР предлагает большой выбор горящих туров и путевок как по популярным, так и экзотическим маршрутам. За годы своей работы компания выстроила деловые партнёрские отношения с огромным количеством организаций из туристической сферы во многих странах мира.

Поэтому сотрудничество ведётся напрямую, без посредников. Это положительно сказывается на стоимости услуг, т. к. практически отсутствуют наценки. В цепи нет лишних звеньев, а значит и переплат.

При этом компания, благодаря многолетнему сотрудничеству со своими проверенными партнёрами, гарантирует высокое качество и сервис. Никаких проблем по вине организаторов и принимающей стороны не возникнет. Клиенты отдохнут по максимуму, и увезут с собой только положительные впечатления и яркие воспоминания об отпуске.

Всю информацию о компании и актуальные предложения можно найти на сайте. Если есть какие-то вопросы, их можно задать по телефону +77273101414, либо заказав обратный звонок.

Услуги

ХОТ ТУР предлагает очень большой выбор туров по следующим направлениям:

Чехия

Грузия

Египет

Венгрия

ОАЭ

Турция

Тайланд

Италия

Россия

Доминикана

Малайзия

Греция

Индия

Испания и т. д.

С полным списком можно ознакомится на сайте. Сотрудник компании может подобрать наиболее подходящий тур в соответствии с пожеланиями клиента. Либо, можно самостоятельно зайти на сайт и выбрать один из предложенных вариантов, если цена, даты и все остальные условия устраивают. Если что-то непонятно, всегда можно спросить.

Компания занимается организацией тура от и до, бронируя гостиницы, покупая авиабилеты, трансфер, оформляя страховку и т. д. Ведётся полное сопровождение туриста во время отдыха.

Если возникли какие-то проблемы, вопросы, можно связаться с менеджерами, получить ответы. Большинство клиентов компании, обратившиеся сюда в первый раз, переходят в разряд постоянных.