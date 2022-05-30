Обзор сервиса прогнозов аналитиков по акциям BestStocks

Инвестирование всегда сопряжено с рисками. Успешным является инвестор, способный вычленять из общей массы наименее рискованные активы с наиболее высокой прибылью в выбранной перспективе. Проблема в том, что рядовому инвестору часто приходится ориентироваться на экономические новости, политические события. Этого явно недостаточно для глубокого анализа рынка.

Сервис прогнозов аналитиков BestStocks предоставляет широкий спектр информации, на основании которой инвестор сумеет сформировать объективную картину и принять правильное решение по конкретному инструменту. Сервис использует технологию TipRanks.

Вычленение ценной информации

Зачастую ощутимая прибыль в инвестировании становится возможной благодаря получению инсайдерской информации. TipRanks создан как раз для обмена подобной информацией в среде инвесторов.

BestStocks при непосредственной поддержке СПБ Биржи сделал TipRanks доступным для русскоязычной аудитории.

Преимущества BestStocks для российских инвесторов:

свежая инсайдерская информация, прогнозы;

автоматизированная аналитика акционного портфеля инвестора;

подборки акций, выгодных для инвестирования (подборка делается на базе нескольких методик);

топ акций по SmartScore (доходность выше, чем у S&P 500).

В отличие от западных аналогичных сервисов, BestStocks предлагает понятный интерфейс для русскоязычного пользователя, а также демократичную стоимость подписки.

Уникальная информация за копейки

При формировании портфеля ценных бумаг время играет против инвестора. Чем раньше будет получена инсайдерская информация, тем больше прибыли удастся поиметь по итогу.

Помимо означенных услуг BestStocks предлагает общую информацию, новости, актуальный курс валют и переводы статей от зарубежных аналитиков. Полный доступ для инвестора доступен за 38 рублей в день (1 190 ₽/месяц).

Кроме того, пользователь сервиса может купить бессрочный доступ ко всем возможностям BestStocks. В ближайшей перспективе выгружать аналитику можно будет не только в PDF, но и в Excel.

Инвестор с уровнем подписки «Ультима» может рассчитывать на приоритетную поддержку.

Чтобы оценить всю мощь предлагаемой сервисом информации непосредственно при инвестировании, пользователю необязательно сразу покупать подписку. BestStocks даёт две недели максимально доступа бесплатно (без каких-либо скрытых требований, условий, обременений).