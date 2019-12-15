он думал и был вознагражден идеей
Обзор сервиса Elmy — площадки для мастеров массажа и их клиентов
15 декабря 2019

Многие системы организма могут быть введены в рекомендуемый тонус при помощи массажа. Существует масса методик и способов воздействия на тело, начиная от рефлексологии, и заканчивая иглотерапией. Массаж предполагает неинвазивное воздействие. Тем не менее, многие виды массажа весьма болезненны. В любом случае, когда речь идёт о восстановлении здоровья массажу отдаётся предпочтение в сравнении с хирургическими вмешательствами, длительной медикаментозной терапией и т.д. Кроме всего вышеозначенного, массаж активно участвует в анти-эйдж косметологии.

Сайт https://elmy.ua/dnepr/massage позволяет быстро найти квалифицированных массажистов в Днепре. Интерфейс интуитивно понятен и предельно прост в использовании. Преимуществом сервиса следует считать возможность быстрого выявления подлинных профессионалов (среди массажистов огромное количество дилетантов).

Как оценить массажный салон ещё до посещения?

Как оценить массажный салон ещё до посещения?

Вышеупомянутый сервис позволяет решить проблему. В профиле массажиста присутствуют фотографии, позволяющие оценить обстановку в кабинете. Но на этом преимущества Elmy не заканчиваются:

  • указана стоимость услуг;
  • запись доступна по нажатию одной кнопки;
  • присутствуют несколько фильтров (тип массажа, цена и т.д.);
  • на интерактивной карте можно выбрать область, дальше которой клиент не хочет выезжать.

Отмечаем, что стоимость услуг указывается приблизительно. Настоятельно рекомендуется перед записью прозвонить специалиста и уточнить цена на конкретный вид массажа.

В случае, если Вы оформите запись к профессионалу через сервис Elmy, в последующем будут приходить уведомления, чтобы не забыть о посещении.

Наличие соответствующего образования

Наличие соответствующего образования

К сожалению, сегодня чтобы считаться массажистом достаточно закончить месячные профильные курсы. Вряд ли стоит говорить о том, какой квалификацией по их завершению будет обладать новоиспечённый массажист.

В профиле массажистов на Elmy Вы сможете ознакомиться с реальными отзывами клиентов.

Целый спектр методик массажа сегодня базируется на использовании специализированного оборудования. Особенно это касается лимфодренажных массажей. О материальном обеспечении массажного салона также станет известно из представленной информации в профиле.

В видео профессионал рассказывает о том, как выбрать квалифицированного массажиста:

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