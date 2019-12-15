Обзор сервиса Elmy — площадки для мастеров массажа и их клиентов

Многие системы организма могут быть введены в рекомендуемый тонус при помощи массажа. Существует масса методик и способов воздействия на тело, начиная от рефлексологии, и заканчивая иглотерапией. Массаж предполагает неинвазивное воздействие. Тем не менее, многие виды массажа весьма болезненны. В любом случае, когда речь идёт о восстановлении здоровья массажу отдаётся предпочтение в сравнении с хирургическими вмешательствами, длительной медикаментозной терапией и т.д. Кроме всего вышеозначенного, массаж активно участвует в анти-эйдж косметологии.

Сайт https://elmy.ua/dnepr/massage позволяет быстро найти квалифицированных массажистов в Днепре. Интерфейс интуитивно понятен и предельно прост в использовании. Преимуществом сервиса следует считать возможность быстрого выявления подлинных профессионалов (среди массажистов огромное количество дилетантов).

Как оценить массажный салон ещё до посещения?

Вышеупомянутый сервис позволяет решить проблему. В профиле массажиста присутствуют фотографии, позволяющие оценить обстановку в кабинете. Но на этом преимущества Elmy не заканчиваются:

указана стоимость услуг;

запись доступна по нажатию одной кнопки;

присутствуют несколько фильтров (тип массажа, цена и т.д.);

на интерактивной карте можно выбрать область, дальше которой клиент не хочет выезжать.

Отмечаем, что стоимость услуг указывается приблизительно. Настоятельно рекомендуется перед записью прозвонить специалиста и уточнить цена на конкретный вид массажа.

В случае, если Вы оформите запись к профессионалу через сервис Elmy, в последующем будут приходить уведомления, чтобы не забыть о посещении.

Наличие соответствующего образования

К сожалению, сегодня чтобы считаться массажистом достаточно закончить месячные профильные курсы. Вряд ли стоит говорить о том, какой квалификацией по их завершению будет обладать новоиспечённый массажист.

В профиле массажистов на Elmy Вы сможете ознакомиться с реальными отзывами клиентов.

Целый спектр методик массажа сегодня базируется на использовании специализированного оборудования. Особенно это касается лимфодренажных массажей. О материальном обеспечении массажного салона также станет известно из представленной информации в профиле.

В видео профессионал рассказывает о том, как выбрать квалифицированного массажиста: