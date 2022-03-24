Обзор предложений ипотечного кредитования от ПАО ЮГ-Инвестбанк

Ипотека – выгодная форма приобретения жилья в рассрочку для людей, нуждающихся в нем и не имеющих средств, для полной оплаты при покупке.

Выгода покупателя в том, что не требуются дополнительные посторонние средства обеспечения кредита. В ипотеке залогом выступает приобретенная в кредит недвижимость, но без прав владения ней кредиторским банком. Примеры такого ипотечного кредитования – кредитные пакеты «Ипотека NEW» и «Ипотека NEW проф» от ЮГ-Инвестбанка.

Пакет «Ипотека NEW»

По этой ипотеке можно получить кредит на оплату недвижимости сроком до 7 лет и на сумму до 6 миллионов рублей с процентом ставки от 23,9.

При такой ставке обязательным является страхование заемщиком своей жизни здоровья в страховых компаниях, которые рекомендует ЮГ-Инвестбанк. При отказе от такой страховки ставка кредита повышается на 3%.

Освобождаются от необходимости страховаться обладатели опасных для жизни профессий.

Ипотеку смогут получить все граждане от 21 до 75 лет с регистрацией в районе нахождения банка более года, со стажем работы более 4-х месяцев, и без отрицательной кредитной истории.

Для оформления ипотеки гражданин должен предоставить документы:

Заявление с анкетой.

Паспорт гражданина РФ и свидетельство об обязательном пенсионном страховании.

Подтверждение дохода.

Документы на оформляемую в ипотеку недвижимость.

Пакет «Ипотека NEW проф»

Этот пакет почти повторяет условия предыдущего пакета.

Отличается от предыдущего он тем, что ипотеку могут оформить на себя индивидуальные предприниматели, ведущие свою деятельность более одного года.

Для такого же состава документов добавляется свидетельство о регистрации ИП, а подтверждение доходов необходимо в качестве ИП.

Преимущества ипотеки от ЮГ-Инвестбанка

Такая ипотека имеет свои очевидные преимущества:

Доступность, простота оформления.

Не нужен специальный или дополнительный залог. Ним выступает приобретаемое имущество.

Сразу после оформления ипотеки заемщик начинает пользоваться имуществом.

Банк не имеет права пользования этим имуществом до окончания договора.

Выгодное сотрудничество с ЮГ-Инвестбанком

В предложениях банка много доступных и упрощенных программ потребительского кредитования без залога и с залогом разной формы, в том числе недвижимости и автотранспорта.

Банк предлагает выгодные программы вкладов от физических лиц и ИП.

Управление вкладами, кредитами и финансовыми операциями удобно вести через интернет банк из личного кабинета, в том числе с мобильного предложения.

Для своих вкладчиков и заемщиков банк периодически проводит разные акции:

За счет банка страхование жизни и здоровья.

Карта дебетовая бесплатно.

Банк регулярно обновляет свои акции для клиентов.