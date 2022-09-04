Обзор популярного турецкого сериала - Sila.

Основные события драматического сериала Sila разворачиваются в провинции Мардин, которая расположена на юге-востоке Турции. Здесь люди строго живут по законам предков. Любое нарушение правил карается смертью, а правит всеми и вершит судьбы простых людей клан старейшин. В этот клан входят богатые и влиятельные люди края. Они, прикрываясь обычаями, держат в нищете и страхе простой народ. Для того чтобы использовать их как бесплатную рабочую силу, на своих землях.

Пост главы клана передается по наследству от одного представителя семейства Генджо к другому. Теперь пришла очередь вершить судьбы людей благородному Борану, который несчастлив в семейной жизни.

Ему предстоит убить собственную сестру, которая сбежала из дома с обычным крестьянином. По старым законам, если девушка убегает из дома, то ее родной брат или отец должны вернуть ее и убить.

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Но спасти их всех может обычай по обмену невест.

Если влиятельный Боран женится на сестре голодранца Азата, то его сестра будет спасена. И она может спокойно выйти замуж за любимого человека. Благородный Боран ради спасения Нарин соглашается на этот брак. Но вот беда – сестренке Азата только 12 лет, но кроме нее, есть еще одна.

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Много лет назад бедный крестьянин для того, чтобы спасти жизнь одного ребенка, вынужден был продать другого.

Так маленькая Сыла, роль которой сыграла Джансу Дере, попала в Стамбул. Выросла в очень богатой и влиятельной семье. Приемные родители души в ней не чаяли и любили как родную дочь. В день, когда ей исполнилось 18 лет, судьба преподнесла ей неприятный подарок.

В дверь роскошного особняка, где жила юная девушка постучались два человека. Один из них оказался ее отцом, а другой родным братом. С этого момента размеренная и беззаботная жизнь Сылы заканчивается.

Играя на ее чувстве жалости, они заманивают беззащитную девушку в Мардин. Где насильно, под дулом пистолета, выдают замуж за влиятельного Борана Генджо в исполнении Мехмет Акиф Алакурта.

Она отчаянно сопротивляется нравам, царящим в этом месте. Хочет вырваться из этого ада, ненавидит собственного отца, пытается бежать. Но ее догонят Джихан, двоюродный брат ее мужа, который впоследствии принесет ей и ее семье много бед и страданий.