Обзор платформы для продвижения GramAds

Современный бизнес продвигает бренды, товары, услуги онлайн через массовые каналы – контекстная реклама, соцсети, чаты, мессенджеры. Эффективную помощь в таком продвижении оказывает платформа GramAds, запускающая рекламу в Телеграм – с рекламной сетью, обеспечивающая быструю модерацию и высокие конверсии. С оригинальными решениями показов рекламы ботом в чате только заинтересованным целевым клиентам, исключая оплату не показанных объявлений.

Как работает GramAds

Полезная платформа для продвижения является масштабируемой рекламной сетью в Telegram, позволяющей рекламодателям заниматься настройкой, запуском, покупкой рекламы в тысячах ботов Телеграм круглосуточно из удобного личного кабинета, ни с кем при этом не договариваясь о размещении.

С сервисом GramAds легко находятся рекламные площадки в Telegram, с мгновенным запуском там рекламных кампаний. Рекламодателям нужно создавать кампании с указыванием их параметров, дальше происходит автоматическое размещение рекламных блоков по ботам.

Информация по каждому показу собирается, отображается через личный кабинет отчетами, сразу же показывая продуктивность в реальном времени.

Gramads сам расплачивается с ботами по рекламным показам, рекламодателям остается осуществлять покупку данных показов. Отпадает необходимость общения с каждым отдельным рекламным менеджером.

Рекламодателю можно запускать или приостанавливать рекламные кампании когда угодно самому. Остается выбирать категорию бота с языком пользователя, с тестированием различных вариантов в постах для выбора самых эффективных.

Собственникам каждого бота поступает оплата проданных мест по всем опубликованным рекламам с отчетами.

У GramAds удобная панель для запуска рекламных кампаний с проверками, доступная круглые сутки. Возможность настраивать охваты с выбором категорий по ботам, устанавливать фильтры по языкам.

В итоге через эту рекламную сеть в Телеграм вы покупаете и продаете рекламы по ботам, с оплатой уникальных показов. Или монетизируете здесь своих ботов.

Преимущества GramAds

Работая в этой рекламной платформе, вы получаете:

Автоматизированную рекламу через многотысячную армию ботов перед многомиллионной аудиторией Телеграм. Без всяких переговоров.

Высокие конверсии при быстрых модерациях. Простое, удобное управление.

Оплачивать только реальные показы. С удобной аналитикой быстро корректировать кампании.

Стабильность выплат для владельцев ботов.

В итоге с GramAds вы максимально эффективно продвигаете бизнес через огромную рекламную сеть в Телеграм.