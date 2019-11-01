Обзор компании tempo2.ru по оптовой продаже одежды

Современный рынок товаров и современные технологии дают возможность каждому приобрести или заказать онлайн. Это очень удобный способ, так как не зависит от времени и месторасположения заказчика. Многие компании предлагают свои услуги как для покупки единичного товара, так и заказа оптовой партии.

Компания «Темпо» является современным сервисом, который помогает сэкономить время при покупке оптовых партий детской, мужской и женской одежды, а также изделий из текстиля. Одежда оптом – это специализация данной компании.

О компании «Темпо».

Несмотря на молодой возраст компании, сотрудники имеют многолетний опыт в оптовых продажах одежды и текстиля. С 2016 года эта фирма помогает клиентам быстро подобрать нужное количество выбранной одежды, организовать его упаковку и доставку. Правильная логистика компании и целевые предпочтения позволяют сэкономить массу времени.

Название «Темпо» говорит само за себя. В переводе с итальянского языка оно означает время (ритм). Это выражает главный принцип компании, который состоит в максимально быстром оказании услуги. Качество при этом остается на высоком уровне.

Всем известно, что купить нельзя только время. Именно поэтому сотрудники компании работают так, чтоб максимально сократить время ожидания.

Компания разработала свои новые подходы, которые позволяют максимально упростить оформление заказа и минимизировать время сборки и доставки. Благодаря опыту сотрудников быстро решаются вопросы, которые возникают в процессе работы.

Оперативность всегда зависит от того, насколько компания понимает и разбирается в современных схемах и механизмах. Сотрудники фирмы постоянно интересуются и изучают новые возможности, которые помогают оперативно сотрудничать поставщику и покупателя на протяжении всей сделки.

Как сделать заказ в компании «Темпо».

Заявка . Многие сайты требуют регистрации, при этом, предлагая, заполнить определенную форму. Там вносятся подробные личные данные, и только после этого можно оформлять заявку. Компания «Темпо» максимально упростила этот процесс. При оформлении заявки нужно указать только контактный номер телефона для связи, а остальные графы – по желанию. Оставлять заявку с названием необходимого товара нужно в соответствующей категории. Если нет подходящей, заявку можно оставлять в любой, сотрудники компании сами разберутся. Не стоит искать товар на сайте. Ассортимент одежды и текстиля очень большой и не все товары выложены на сайте.

. Многие сайты требуют регистрации, при этом, предлагая, заполнить определенную форму. Там вносятся подробные личные данные, и только после этого можно оформлять заявку. Компания «Темпо» максимально упростила этот процесс. При оформлении заявки нужно указать только контактный номер телефона для связи, а остальные графы – по желанию. Оставлять заявку с названием необходимого товара нужно в соответствующей категории. Если нет подходящей, заявку можно оставлять в любой, сотрудники компании сами разберутся. Не стоит искать товар на сайте. Ассортимент одежды и текстиля очень большой и не все товары выложены на сайте. Подбор . После оформления заявки, сотрудник начинает поиск необходимого товара. Это занимает минимальное количество времени. Подобранные варианты высылаются в виде фото и подробной характеристике туда, где заказчику будет удобно их просмотреть. Именно для этого согласования указывается номер телефона при оформлении заявки. То, что подбором элементов одежды занимается сотрудник компании, экономит клиенту много времени и сил. При необходимости заказа оптовой партии, необходимо найти поставщика, у которого это количество будет в наличие.

. После оформления заявки, сотрудник начинает поиск необходимого товара. Это занимает минимальное количество времени. Подобранные варианты высылаются в виде фото и подробной характеристике туда, где заказчику будет удобно их просмотреть. Именно для этого согласования указывается номер телефона при оформлении заявки. То, что подбором элементов одежды занимается сотрудник компании, экономит клиенту много времени и сил. При необходимости заказа оптовой партии, необходимо найти поставщика, у которого это количество будет в наличие. Оплата . На сайте компании указано несколько способов оплаты заказа. Клиент может выбрать удобный для себя. Возможно выставление счета, оплата на карту или по средствам электронных платежных систем.

. На сайте компании указано несколько способов оплаты заказа. Клиент может выбрать удобный для себя. Возможно выставление счета, оплата на карту или по средствам электронных платежных систем. Доставка. Быстрая доставка выбранной одежды – важный фактор при сотрудничестве. Когда товар подобран и упакован выбирается самый быстрый и выгодный способ доставки. Сообщив место получения сотруднику компании, он поможет подобрать подходящий вариант. На сайте предложены варианты грузоперевозчиков, и при желании клиент сам может выбрать какая компания будет доставлять ему заказ.

Некоторые клиенты предпочитают самостоятельно забирать заказы. Это тоже возможно при согласовании удобного времени.