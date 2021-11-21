Обзор колледжа Humber в Канаде и какие программы обучения есть

Высшее образование в Канаде пользуется популярностью не только у самих жителей этой страны, но и иностранцев, в том числе и наших соотечественников.

Ничего удивительного, если учесть высокое качество, более доступную стоимость по сравнению с другими популярными странами, а также перспективы, которые потом открываются перед выпускниками.

Известно, что высшее образование в Канаде двухвекторное, включает в себя обучение в колледже и университете. Многие сначала идут в колледж, а потом – в университет. Некоторые предпочитают именно колледж, потому что после него они сразу могут начать работать по профессии, строить карьеру.

Одним из самых востребованных колледжей Канады является Humber. Учись в Humber и ты получить престижное образование по современным стандартам обучения.

О колледже Humber в Канаде

Свою деятельность колледж Humber, находящийся в штате Онтарио, осуществляет с 1967 года.

На сегодняшний день он является одним из крупнейших в стране государственных колледжей. С 2003 года статус данного учебного заведения немного поменялся. Теперь это официально Институт Технологического и Профессионального Образования.

Это позволило существенно расширить количество программ подготовки. Колледж известен не только в Канаде, но и за ее пределами. Его диплом ценится во многих странах мира.

Поэтому у выпускников не возникает трудностей с трудоустройством и дальнейшим обучением в других университетах мира, если они хотят учиться дальше.

Негласно колледж называют политехническим так как преобладают соответствующие направления образовательных программ. Одним из преимуществ является не только сильная теоретическая, но и практическая база.

С первого года обучения студенты проходят несколько обязательных стажировок. В отличие, например, от нашей страны, где большинство стажировок проходят для галочки, толком там не появляясь, в Канаде студенты действительно работают, получают бесценный опыт и практические навыки, которые они смогут использовать сразу после получения диплома, если решать начать работать по специальности.

У выпускников Humber, начинающих работать, не страха, неуверенности в себе и сомнений, потому что они об этом только в книжках читали.

Во время своих стажировок они уже всему научились и им не нужно все рассказывать и показывать. Это изначально позволяет им чувствовать себя максимально уверенно еще на этапе собеседований.

Какие программы обучения предлагает колледж Humber, как поступить и сколько это стоит

В настоящее время колледж Humber предлагает как очные, так и заочные программы обучения для студентов из Канады и других стран. Всего насчитывается около 350 программ.

Многие из них очень уникальны не только для Канады, но и на международном уровне. Наиболее популярными направлениями подготовки являются:

Прикладные дисциплины

3D дизайн

Искусство и дизайн

3D анимация

Менеджмент

Гуманитарные науки

Маркетинг

Мода

Дизайн интерьера

Управление бизнесом

Здоровое питание

Юридические науки

Социальная работа

Медсестринское дело

Робототехника и автоматика и многое другое.

Помимо стандартной программы обучения, в ходе которой студент получает здесь профессию, они также могут поступить на бакалавриат, чтобы учиться дальше в вузе.

Для студентов, у которых уже есть высшее образование, есть программы post graduate. Для иностранных абитуриентов есть подготовительные языковые курсы.

Идеальный вариант для тех, кто пока плохо говорит на английском или французском языках и не уверен, что сможет понимать. У колледжа свои кампусы, оснащенные всем необходимым.

Поэтому иностранным студентам не нужно искать квартиры, комнаты, тратить время на дорогу. Все компактно расположено, что позволяет сконцентрироваться на учебе.