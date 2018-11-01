он думал и был вознагражден идеей
Чем покрасить модульную ленту конвейера?
1 ноября 2018

Конвейеры широко применяются в очень многих областях промышленности. Перемещение продукции или материалов в пространстве обеспечивает экономию времени и ресурсов предприятия. Однако, не стоит забывать о том, что конвейеры могут быть различными. Подразумевается различие по техническим характеристикам. Главной отличительной особенностью считается конвейерная лента. От её особенностей целиком и полностью зависит принцип применения конвейера в отношении конкретной задачи. В последнее время широкое распространение получили конвейеры с модульной лентой. Суть в том, что лента состоит из отдельных звеньев, стыкующихся друг с другом.

На сайте www.hrti.com.ua Вы сможете заказать подобную продукцию напрямую у производителя. Не все потенциальные покупатели отдают себе отчёт в технических преимуществах подобного решения. На самом деле они существенны и позволяют увеличить производительность линии. К примеру, если речь идёт о производстве, где желателен минимально возможный контакт продукта с поверхностью конвейерной ленты (глазировка, окрашивание и т.д.).

Почему модульная лента – идеальное решение на сегодня?

Почему модульная лента – идеальное решение на сегодня?

Каждый предприниматель или менеджер предприятия должен стремиться к максимально возможному сокращению производственных расходов. Обслуживание техники подчас занимает огромную часть бюджета предприятия.

Привлекательность модульной ленты можно обосновать следующими аспектами:

  • возможность быстрого ремонта;
  • возможность поворота конвейера вплоть до 180 градусов;
  • лента конвейера может располагаться под большим наклоном;
  • устойчивость к химическому и температурному воздействию (вплоть до +200 градусов).

Постольку-поскольку модульная лента состоит из отдельных звеньев, даже в случае выхода одного звена из строя, его крайне просто заменить. Снимать всю ленту с конвейера для этого не требуется.

Время простоя оборудования минимальное. А это означает, что производственный процесс может быть продолжен в кратчайшие сроки.

Краска, применяемая к модульной ленте

Краска, применяемая к модульной ленте

Ни для кого не секрет, что покрытие модульной ленты должно выдерживать большие механические нагрузки. Нередко цветные решения используются для частичной автоматизации производства (в особенности, когда рядом с конвейерами находятся роботы).

Оптимальным способом окрашивания считается порошковое.

Во-первых, порошковое окрашивание выполняется хоть и с использованием специального оборудования, но достаточно быстро. Во-вторых, образуемое покрытие обладает высокими прочностными характеристиками и защищает ленту не только от коррозии, но и от механических ударов.

В видео демонстрируются модульные ленты, используемые для конвейеров:

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