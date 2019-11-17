Обзор бизнес тренингов в Москве от компании Московская Академия Продаж

Сегодня весьма популярны различные бизнес-тренинги, и таковых существует масса, разных направлений и стилей подачи информации. Московская Академия Продаж предлагает свои бизнес тренинги в Москве, которые могут помочь как начинающему, так и опытному предпринимателю.

Особенности этих мероприятий

Не стоит путать эти тренинги с теми, которые проводятся для физических лиц. Эти мероприятия корпоративные, то есть проводятся для целой компании. Они подразумевают комплексный подход, командную работу и нацелены на достижение конкретных целей, а не каких-то абстрактных результатов.

В конкретике и проработанном подходе и состоит главное отличие от бизнес-тренингов для физических лиц от различных сомнительных энтузиастов. Есть конкретные цели, на достижение которых нацелена Московская Академия Продаж.

Основные задачи – создание конкурентоспособной модели работы компании, привлечение новых клиентов и удержание старых, а также увеличение продаж.

Если конкретнее, то специалисты научат сотрудников действенным техникам продаж, результативному общению с клиентами. Также они постараются улучшить коммуникацию между сотрудниками, помочь справиться со стрессом в переговорах, снять напряжение у сотрудников, возникшее от работы с трудными клиентами.

Что входит в эти бизнес-тренинги

Московская Академия Продаж начинает работу с теоретической части, которая предназначена для того, чтобы в лаконичной и интересной форме обозначить проблемы и показать простые и эффективные пути их решения.

Затем в игровой форме будут разобраны различные случаи из практики. Проходит анализ ошибок, допущенных компанией в прошлом.

Если причиной тренинга стала какая-то серьезная, критическая ситуация, то ей, конечно, уделяется особое внимание. Нередко именно такие ситуации становятся причиной обращения руководства компании за бизнес-тренингом.

Сотрудники разделяются на несколько групп, с которыми идет целенаправленная работа. Проводится их тестирование до тренинга и после. Это позволяет руководству компании оценить успехи и сделать выводы, основываясь на полученных результатах.

Также проводится и посттренинговое сопровождение. Это очень помогает, поскольку не всегда получается достичь результата в полной мере, и требуется иногда подсказать что-то. Вот почему не стоит отказываться от такого сопровождения, даже если на первый взгляд результат уже достигнут полностью.