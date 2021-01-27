Обзор ассортимента женских сапог в Киеве от Интернет-магазина Prego.ua

Выбирая себе обувь, женщина думает не только о комфорте, надёжности, практичности изделия, но и о стиле, моде. К женским сапогам выдвигаются широкий спектр требований, касающихся визуальной привлекательности, сочетаемости с существующим гардеробом и т.д. Бутики в торговых центрах обладают скудным ассортиментом. Подобрать модель, которая устроила бы покупательницу по всем параметрам достаточно сложно. В Интернете выбор на порядки больше. Кроме того, отсутствие необходимости в оплате аренды бутика позволяет сделать цену на пару сапог более доступной.

Женские сапоги на Prego.ua можно купить на максимально выгодных условиях. Модельный ряд обеспечит комфортной обувью даже привередливых модниц. На любые вопросы по ассортименту, модели, размерам всегда можно получить развернутые ответы по телефонам +38 (066) 696-82-74; +38 (067) 224-77-43; +38 (063) 721-40-69.

Актуальный модельный ряд Prego.ua

Сегодня популярны следующие фасоны женских сапог (все они представлены в Интернет-магазине):

ботфорты;

чулки;

трубы;

рудинги;

угги;

дутые.

Сапоги-ботфорты стали активно применяться в женском образе в 80-ы годах прошлого столетия. Сегодня наблюдается возрождение интереса к данной модели. Привлекательность её заключается в высоком голенище.

Оно может достигать середины колена.

Сапоги-чулки нередко выполняются производителями обуви не только из кожи, замши, но и из альтернативных материалов. Суть в том, что голенище плотно охватывает ногу.

Угги и дутые сапоги – отличный выбор для морозной и снежной зимы. Кроме того, такую обувь значительно проще сочетать с любой казуальной одеждой.

Буйство красок и безопасность

Подавляющее большинство моделей сапог выпускаются в типичной тёмной цветовой гамме: чёрные, коричневые, серые. Однако, это не означает девушка обязана отказаться от цвета раз и навсегда.

Напротив, яркие сапоги популярны и востребованы сегодня. На Prego.ua Вы сможете найти самые смелые исполнения. В особенности выделяются белые сапоги. О практичности говорить вряд ли стоит. Зато эффект, который они в целом производят на образ, привлекателен.

При выборе зимней обуви немаловажное внимание уделяется безопасности. А именно – типу подошвы и конфигурации каблука.

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