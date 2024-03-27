Обзор ассортимента виртуальных номеров от сервиса didvirtualnumbers.com

Звонки по телефону – самый доступный и быстрый способ связаться с человеком, зарегистрироваться, послать и получить уведомление. Но часто такая возможность блокируется – по региону или стране, по числу регистраций на один номер, разными сервисами и сетями в интернет.

Но нет барьеров для виртуальных номеров от сервиса https://didvirtualnumbers.com/ – ведущей компании в области IP (voip) телефонии уже 16 лет. С этими номерами вы получите приватность, будете общаться независимо от местонахождения, регистрироваться любое число раз, в какой угодно сети и сервисе, стране.

Особенности виртуального телефонного номера

Связь по виртуальному номеру для его владельца работает так же, как по обычным линиям. Но технически она производится через облачную структуру онлайн.

При этом самому владельцу звонок может поступать как на гарнитуру компьютера, так и на обычный сотовый телефон уже без интернета, или на специальный аппарат.

Номер, который вы выберете, может принадлежать какому угодно оператору из любой страны, а звонить при этом будете из любого уголка планеты, где есть интернет.

Не будет страновых блокировок. Регистрироваться в соцсетях, на сайтах и сервисах можно бесконечное число раз, открывать сколько угодно аккаунтов и профилей для бизнеса или увлечений.

Возможности номеров в облаке

Ваш номер будет выглядеть как обычный, но сможет выполнять такие функции:

Обычного мобильного номера. Сотовый оператор на выбор, но без СИМ-карты.

Номера 800 для бесплатного приема звонков пользователей. Аренда на срок или без лимита.

Виртуальных недорогих номеров для приема СМС. Они нужны для регистрации многочисленных аккаунтов (профилей) в социальных сетях, когда есть ограничения по количеству регистраций или странам.

Временного телефонного номера – на срок, пока пройдет идентификация по звонку, или верификация на каком-то сервисе.

Одноразового виртуального номера для регистрации по звонку.

Дополнительных номеров для облачной АТС.

Вам предлагаются виртуально городские и мобильные номера любых стран и регионов независимо от геолокации, с выгодными тарифами.

Как реализовать виртуальной связи

Для этого достаточно регистрации на сервисе DID Virtual Numbers, после чего из личного кабинета или на сайте можно выбирать по необходимости нужные услуги и номера, выгодные тарифы для них, и пользоваться.

При этом будет обеспечена полная конфиденциальность, высокая безопасность личной информации.