Обзор ассортимента стройматериалов для ремонта от магазина БудМайдан

Ассортимент строительных материалов, который предлагает современный рынок, очень широкий. Но, часто магазины, специализирующиеся на какой-то одной группе товаров, рассредоточены территориально.

Конечно, есть крупные строительные гипермаркеты с отдельными отделами, но это все равно не то. Полноценный магазин – это совсем другое. Поэтому, если требуется купить строительные и отделочные материалы, и не хочется разъезжать по всему городу из одного места в другое, можно посетить ТЦ БудМайдан https://budmaidan.ua/ru/, где можно найти абсолютно все и даже больше.

О торговом центре БудМайдан

ТЦ БудМайдан — это не большой строительный гипермаркет, а именно торговый центр, где расположено большое количество магазинов. Основное направление деятельности этих магазинов – продажа товаров для строительства, отделки и ремонта.

Поэтому здесь можно найти практически все. Расположен ТЦ Будмайдан: по адресу: Киев, Петропавловская Борщаговка, ул. Петропавловская, 12. Контактные телефоны: 38 (044) 371-69-60, 38 (093) 202-46-45.

Сюда можно добраться как на общественном транспорте, так и на личном. Есть собственная парковка на 50 машиномест, кафе и даже пункт обмена валюты, отделение почты и банка. Поэтому можно сделать и какие-то другие дела, заодно.

Ассортимент магазина

ТЦ БудМайдан будет полезен, прежде всего, покупателям, которые затеяли ремонт в квартире или доме, решили построить дачу или загородный дом, гараж или еще что-то. Здесь 60 магазинов и отделов, в которых они найдут абсолютно все.

Это такие группы товаров, как:

мебель

все для ванной комнаты

предметы декора

отделочные материалы

электроинструменты

электротовары

двери и окна

сантехника

бассейны

камины

электроинструмент

сувениры

строительные материалы и многое другое.

С полным списком можно ознакомиться на сайте компании. Здесь открыты филиалы ведущих сетей магазинов стройматериалов. Многие из них также предлагают доставку, что очень удобно, особенно когда груз тяжелый и габаритный.

Клиентами могут быть как обычные люди, так и различные организации, затеявшие ремонт или строительство какого-то нового, например, хозяйственного или административного объекта.

Площадь ТЦ составляет 3700 квадратных метров. Компания также предлагает в аренду торговые площади для предпринимателей, работающих с данными группами товаров. Условия выгодные. Подробнее о сотрудничестве можно узнать по телефону, проконсультировавшись с менеджером.