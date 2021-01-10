Обзор ассортимента металлопроката в Киеве от завода m-metal.com.ua

Области применения металла настолько обширные, что список получится очень длинным. В Украине огромное количество организаций, использующих разные виды металлопроката в своей работе.

Это касается и Киева, Киевской области. Правда, в этом регионе нет компаний, которые производят металлопрокат. Они расположены в других регионах. Это не является проблемой, т. к. металлопрокат в Киеве в широком ассортименте можно приобрести в компании М-МЕТАЛ, ведь https://www.m-metal.com.ua/ — быстрый завод и недорогой.

О компании

М-МЕТАЛ – одна из лидирующих компаний в Украине в сфере поставки металлопроката. За более чем 20-летнюю историю своего существования ей удалось вырасти в одного из крупнейших игроков внутреннего рынка.

В условиях жесткой рыночной конкуренции это было бы невозможным, если бы не высокое качество услуг, официальные гарантии, адекватные расценки.

Компания не является производителем. М-МЕТАЛ – крупный поставщик, работающий с ведущими отечественными и зарубежными производителями. За годы своей работы, компания сумела наладить деловые связи, отсеять недобросовестных поставщиков, оставив только тех, кто производит качественный металлопрокат.

Прямые поставки позволяют минимизировать издержки и наценку. Поэтому в большинстве случаев покупателям выгоднее приобрести металлопрокат в М-МЕТАЛ, чем напрямую у производителя, который находится в другом регионе или стране. Тем более что в каталоге компании намного шире ассортимент, чем у любого производителя.

Она ведь работает с большим количеством поставщиков, расширяя свой ассортимент. На сайте компании можно узнать подробнее об услугах, изучить ассортимент, узнать, в какие города осуществляется доставка. Если есть вопросы или нужна консультация, можно связаться с менеджером компании по номеру телефона: (044) 599-00-53.

Ассортимент и услуги

М-МЕТАЛ предлагает широкий выбор следующих видов металлопроката:

труба профильная

труба бесшовная

труба электросварная

труба ВГЛ водогазопроводная

лист стальной

уголок стальной

балка двутавровая

лист просечно-вытяжной

лист рифленый

полоса стальная

труба стальная

арматура

квадрат стальной

швеллер

шестигранник стальной

круг стальной и многое другое.

Также компания предлагает услуги по:

изготовлению металлоконструкций

сварочные работы

оцинкование

плазменная резка и многое другое.

С полным каталогом доступных услуг также можно ознакомиться на официальном сайте компании.