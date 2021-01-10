Обзор ассортимента металлопроката в Киеве от завода m-metal.com.ua

Области применения металла настолько обширные, что список получится очень длинным. В Украине огромное количество организаций, использующих разные виды металлопроката в своей работе.
Это касается и Киева, Киевской области. Правда, в этом регионе нет компаний, которые производят металлопрокат. Они расположены в других регионах. Это не является проблемой, т. к. металлопрокат в Киеве в широком ассортименте можно приобрести в компании М-МЕТАЛ, ведь https://www.m-metal.com.ua/ — быстрый завод и недорогой.
О компании
М-МЕТАЛ – одна из лидирующих компаний в Украине в сфере поставки металлопроката. За более чем 20-летнюю историю своего существования ей удалось вырасти в одного из крупнейших игроков внутреннего рынка.
В условиях жесткой рыночной конкуренции это было бы невозможным, если бы не высокое качество услуг, официальные гарантии, адекватные расценки.
Компания не является производителем. М-МЕТАЛ – крупный поставщик, работающий с ведущими отечественными и зарубежными производителями. За годы своей работы, компания сумела наладить деловые связи, отсеять недобросовестных поставщиков, оставив только тех, кто производит качественный металлопрокат.
Прямые поставки позволяют минимизировать издержки и наценку. Поэтому в большинстве случаев покупателям выгоднее приобрести металлопрокат в М-МЕТАЛ, чем напрямую у производителя, который находится в другом регионе или стране. Тем более что в каталоге компании намного шире ассортимент, чем у любого производителя.
Она ведь работает с большим количеством поставщиков, расширяя свой ассортимент. На сайте компании можно узнать подробнее об услугах, изучить ассортимент, узнать, в какие города осуществляется доставка. Если есть вопросы или нужна консультация, можно связаться с менеджером компании по номеру телефона: (044) 599-00-53.
Ассортимент и услуги
М-МЕТАЛ предлагает широкий выбор следующих видов металлопроката:
- труба профильная
- труба бесшовная
- труба электросварная
- труба ВГЛ водогазопроводная
- лист стальной
- уголок стальной
- балка двутавровая
- лист просечно-вытяжной
- лист рифленый
- полоса стальная
- труба стальная
- арматура
- квадрат стальной
- швеллер
- шестигранник стальной
- круг стальной и многое другое.
Также компания предлагает услуги по:
- изготовлению металлоконструкций
- сварочные работы
- оцинкование
- плазменная резка и многое другое.
С полным каталогом доступных услуг также можно ознакомиться на официальном сайте компании.