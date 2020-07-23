Обзор ассортимента косметики бренда Dr.Spiller интернет-магазина VASHA LAPA

Каждая женщина должна знать, что использование уходовой косметики является жизненной необходимостью. О какой бы генетике не шла речь…. Проживая в мегаполисе, мы вынуждены находится под влиянием мощных антропогенных факторов. Кроме того, одним из основных врагов кожи остаётся ультрафиолет. Если Вы хотите сохранить свежесть и здоровый тон кожи без морщин на долгое время, закупайтесь качественной уходовой косметикой и пользуйтесь ей ежедневно.

На сайте https://vashalapa.com/category/dr-spiller/ Интернет-магазин "VASHA LAPA" предлагает топовые продукты от производителя Dr.Spiller. Важно отметить, что торговая площадка закупает все продукты у официального дистрибьютора Dr.Spiller. Руководство магазина гарантирует правильное хранение и актуальные сроки годности косметических средств.

Продукты, которые заслуживают внимания

Естественно, универсальных средств в косметике нет. Всегда следует подбирать продукты, которые будут решать те задачи, которые актуально лично для Вас. Рекомендуем обратить внимание на следующие продукты:

бальзам для кожи вокруг глаз Dr.Spiller Eye Contour Balm;

восстанавливающая гель-маска Dr.Spiller Regenerating Gel Mask;

аргановое масло Dr.Spiller Arganoil Deluxe;

ампульный концентрат с эффектом сияния Dr.Spiller Glow — Shooting Star.

Эти продукты успели полюбиться многим за свою эффективность. Действительно, эффект от применения обозначенных косметических средств становится заметным практически сразу.

Увлажнение и питание кожи – то, в чём кожные покровы нуждаются очень остро. Восстанавливающая крем-маска способна всего за 15 минут преобразить кожу лица. Доказан эффект улучшения обмена веществ.

Аргановое масло и бальзам для кожи вокруг глаз

Потеря влаги в коже осуществляется через эпидермальный и трансдермальный барьеры. Аргановое масло считается одним из самых ценных во всём мире. Оно увлажняет кожу, возвращая её типичную упругость.

В составе масла более 80% полиненасыщенных жирных кислот. Продукт абсолютно натурален.

В особенности этот продукт необходим для тех, кто нуждается в восстановительной терапии кожных покровов после глубоких пилингов, лазерных шлифовок и т.д.

Кожа вокруг глаз наиболее нежна. Между тем, именно эта кожа подвергается активному мимическому воздействию. Чтобы снизить негативное влияние, настоятельно рекомендуем использовать бальзам для кожи вокруг глаз.

Бальзам обладает защитными свойствами даже в экстремальных погонных условиях (мороз, высокая влажность, ветер).

В видео продемонстрирован Beauty-box с косметикой Dr. Spiller: