Обзор ассортимента комода для гостиниц и изготовления другой мебели для дома и офиса от компании Мебель Art

Меблировка жилых помещений сегодня не обходится без использования комодов. Этот предмет мебели сочетает в себе массу полезных качеств. Традиционно вещи хранятся в шкафах. Однако, шкаф далеко не всегда возможно установить в комнате (ввиду недостаточной площади помещения). Оптимальным решением станет комод. Он не только обеспечит вместительное хранилище для вещей, но и позволит систематизировать гардероб (по цвету, сезону и т.д.).

На сайте https://mebel-art.com.ua/komody представлены различные модели комодов. Исторически комод сформировался путём трансформации комнатного сундука. Сегодня он не имеет открывающейся крышки. Выдвижные ящики на роликовых направляющих и распашные дверцы – более удобная конструкция.

Преимущества использования комода

Плюсы не так очевидны для обывателя. Тем не менее, их предостаточно:

компактные габариты;

простота использования (выдвигать ящики могут даже дети, несмотря на внушительный вес хранимых вещей);

функциональность (можно использовать, как пеленальный стол или тумбу под ТВ);

простые формы легче подаются чистке, уборке.

Компактность комодов – их главное преимущество в сравнении со шкафами. Конечно, комод не способен вместить в себя столько же, как и шкаф. Несмотря на это, у каждого человека есть набор вещей, которые используются на ежедневной основе. Они и закладываются в комод.

Возможно использование дополнительных аксессуаров – замки на ящиках, наличие зеркала и т.д.

Молодые родители часто выбирают комоды с пеленальным столиком. Подобные комоды с лёгкостью выдержат вес детей до 3 лет.

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