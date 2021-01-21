Обзор ассортимента комода для гостиниц и изготовления другой мебели для дома и офиса от компании Мебель Art. Узнайте о плюсах использования комода в интерьере.
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Обзор ассортимента комода для гостиниц и изготовления другой мебели для дома и офиса от компании Мебель Art

21 января 2021

Меблировка жилых помещений сегодня не обходится без использования комодов. Этот предмет мебели сочетает в себе массу полезных качеств. Традиционно вещи хранятся в шкафах. Однако, шкаф далеко не всегда возможно установить в комнате (ввиду недостаточной площади помещения). Оптимальным решением станет комод. Он не только обеспечит вместительное хранилище для вещей, но и позволит систематизировать гардероб (по цвету, сезону и т.д.).

На сайте https://mebel-art.com.ua/komody представлены различные модели комодов. Исторически комод сформировался путём трансформации комнатного сундука. Сегодня он не имеет открывающейся крышки. Выдвижные ящики на роликовых направляющих и распашные дверцы – более удобная конструкция.

Преимущества использования комода

Преимущества использования комода

Плюсы не так очевидны для обывателя. Тем не менее, их предостаточно:

  • компактные габариты;
  • простота использования (выдвигать ящики могут даже дети, несмотря на внушительный вес хранимых вещей);
  • функциональность (можно использовать, как пеленальный стол или тумбу под ТВ);
  • простые формы легче подаются чистке, уборке.

Компактность комодов – их главное преимущество в сравнении со шкафами. Конечно, комод не способен вместить в себя столько же, как и шкаф. Несмотря на это, у каждого человека есть набор вещей, которые используются на ежедневной основе. Они и закладываются в комод.

Возможно использование дополнительных аксессуаров – замки на ящиках, наличие зеркала и т.д.

Молодые родители часто выбирают комоды с пеленальным столиком. Подобные комоды с лёгкостью выдержат вес детей до 3 лет.

"МЕБЕЛЬ-АРТ" – лидирующий украинский производитель мебели

"МЕБЕЛЬ-АРТ" – лидирующий украинский производитель мебели

Компания предоставляет мебель собственного производства с 2000 года. В ассортименте компании присутствуют модели не только для жилых интерьеров, но и для офисов. Сегодня "МЕБЕЛЬ-АРТ" – это сеть магазинов, дизайн-студия и Интернет-площадка для покупки предметов мебели.

Цель компании – предоставление современной мебели на наиболее выгодных ценовых условиях для покупателя.

От конкурентов "МЕБЕЛЬ-АРТ" отличается внушительным ассортиментом и безупречной репутацией. Качество обеспечивается за счёт использования передового оборудования в мебельной промышленности и изначально высококачественного сырья.

Компания готова выполнить мебель на заказ по размерам заказчика.



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