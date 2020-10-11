Какую кровать выбрать в спальню для комфортного сна

Полноценный сон — важнейшая составляющая здорового образа жизни для каждого человека. Чтобы поддерживать прекрасное самочувствие и высокую работоспособность, необходимо со всей ответственностью подойти к выбору кровати.

На страницах каталога интернет магазина magdek.com.ua представлен широчайший модельный ряд кроватей в спальню любых размеров, конструкции и дизайна. Широта ассортимента требует от покупателей особой внимательности к выбору модели.

В данном вопросе не рекомендуется принимать поспешные решения и останавливать выбор на первой попавшейся кровати.

Проверенный подход к покупке спальной мебели таков: нужно изучить ассортимент дюжины салонов, сравнить цены, ознакомиться с представленными в каталоге производителями. Также не стоит ориентироваться исключительно на цену, так как она не является основным индикатором качества продукции.

Что учитывать при выборе кровати?

Ключевые критерии, которым нужно руководствоваться при покупке кровати — ее конструктивные особенности и материалы изготовления. Следует обратить внимание на столь важный элемент конструкции, как сетка рамы, поверх которой укладывается матрас. Чаще всего сетка рамы изготавливается идерева или металла, но первый вариант предпочтительнее ввиду гибкости деревянных пластин и усиления ими ортопедических свойств матраса. Но и металлическая сетка имеет свои сильные стороны, одна икоторых — рекордная прочность.

Также в каталоге https://magdek.com.ua/krovati/ можно встретить модели кроватей, конструкция которых позволяет регулировать ложе самостоятельно. Пользователь получает возможность выставлять комфортные для него углы наклона головы и ног. Такое конструктивное решение способствует максимальному расслаблению каждой части тела во время сна и отдыха. Кроме того, многие производители выпускают кровати с автономными механизмами регулировки положения тела спящего.

Предпочтительно, чтобы кровать комплектовалась вспомогательными элементами. Яркий пример — отсеки и ящики для хранения постельных принадлежностей. Такие варианты позволяют отказаться от покупки очередного комода, тем самым обеспечивая экономию средств и пространства.

Не менее важный момент при выборе модели — ее дизайн. Кровать должна выгодно вписываться в стилистику спального интерьера, гармонируя с цветовой палитрой и дизайном других предметов мебели. К счастью, богатый ассортимент моделей позволяет подобрать идеальное решение в совершенно любых стилях — от классики до модерна.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами по выбору кровати.