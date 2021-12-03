Обзор ассортимента электроинструментов в Украине от интернет-магазина KING
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Обзор ассортимента электроинструментов в Украине от интернет-магазина KING

3 декабря 2021

Электроинструментов современный рынок предлагает большой выбор. Используются они, как обычными людьми для личных нужд в быту, так и профессионалами. Разумеется, что речь идет не об одном и том же универсальном инструменте, который подходил и тем и другим.

Есть стандартные электроинструменты с основным набором характеристик, а есть профессиональные – более усиленные и мощные, способные выдерживать серьезные нагрузки на протяжении всего рабочего времени. Независимо от того, какой именно электроинструмент нужен, в Украине его можно приобрести в интернет-магазине Кинг Тулс https://king-tools.com.ua/.

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О магазине

King-tools – один из крупнейших в Украине онлайн-магазинов, специализирующийся на электроинструментах.

Компания работает давно. С трудом, но уверенно и верно, в условиях жесткой конкуренции ей удалось вырваться в лидеры, заработать себе отличную репутацию и получить авторитет как среди обычных людей, приобретающих электроинструмент для себя, так и профессионалов, которым такое оборудование требуется для работы.

Кинг Тулс – это не бренд и не производитель. Компания продает продукцию ведущих мировых производителей, сотрудничая с ними напрямую. Это позволяет ей уверенно гарантировать оригинальность продукции, а также предлагать самые выгодные на рынке цены.

Посредников нет, следовательно, и лишней наценки, увеличивающей итоговую стоимость. На сайте можно ознакомиться с более подробной информацией о самом магазине, действующими расценками, ассортиментом, условиями доставки, оплаты.

Если возникли вопросы, что-то непонятно, всегда можно получить ответы у менеджера по номеру телефона: 0800 33 08 39.

Ассортимент

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Он очень широкий. Компания предлагает продукцию таких крупных мировых брендов, как:

  • A.C.Ryan
  • ABAC
  • Abicor Binzel
  • ABLE
  • AC Hydraulic A/S
  • ADEC
  • ADI
  • Adtns
  • AEG.

В интернет-магазине KING можно приобрести следующие виды электроинструмента:

  • Дрели
  • Лобзики
  • Насадки для электроинструмента
  • Граверы
  • Пилы дисковые, монтажные, сабельные, торцовочные
  • Степлеры
  • Фены технические для обжига
  • Фрезеры
  • Шлифовальные машины
  • Шуруповерты наборы инструментов
  • Перфораторы
  • Болгарки
  • Гайковерты
  • Полировальные машины
  • Рубанки
  • Электроножницы по металлу и многое другое.

На весь товар распространяется официальная гарантия качества, предоставляется вся техническая документация. Заказы могут быть как розничными, так и оптовыми.

Доставка осуществляется по всей стране.



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