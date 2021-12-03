Обзор ассортимента электроинструментов в Украине от интернет-магазина KING

Электроинструментов современный рынок предлагает большой выбор. Используются они, как обычными людьми для личных нужд в быту, так и профессионалами. Разумеется, что речь идет не об одном и том же универсальном инструменте, который подходил и тем и другим.
Есть стандартные электроинструменты с основным набором характеристик, а есть профессиональные – более усиленные и мощные, способные выдерживать серьезные нагрузки на протяжении всего рабочего времени. Независимо от того, какой именно электроинструмент нужен, в Украине его можно приобрести в интернет-магазине Кинг Тулс https://king-tools.com.ua/.
О магазине
King-tools – один из крупнейших в Украине онлайн-магазинов, специализирующийся на электроинструментах.
Компания работает давно. С трудом, но уверенно и верно, в условиях жесткой конкуренции ей удалось вырваться в лидеры, заработать себе отличную репутацию и получить авторитет как среди обычных людей, приобретающих электроинструмент для себя, так и профессионалов, которым такое оборудование требуется для работы.
Кинг Тулс – это не бренд и не производитель. Компания продает продукцию ведущих мировых производителей, сотрудничая с ними напрямую. Это позволяет ей уверенно гарантировать оригинальность продукции, а также предлагать самые выгодные на рынке цены.
Посредников нет, следовательно, и лишней наценки, увеличивающей итоговую стоимость. На сайте можно ознакомиться с более подробной информацией о самом магазине, действующими расценками, ассортиментом, условиями доставки, оплаты.
Если возникли вопросы, что-то непонятно, всегда можно получить ответы у менеджера по номеру телефона: 0800 33 08 39.
Ассортимент
Он очень широкий. Компания предлагает продукцию таких крупных мировых брендов, как:
- A.C.Ryan
- ABAC
- Abicor Binzel
- ABLE
- AC Hydraulic A/S
- ADEC
- ADI
- Adtns
- AEG.
В интернет-магазине KING можно приобрести следующие виды электроинструмента:
- Дрели
- Лобзики
- Насадки для электроинструмента
- Граверы
- Пилы дисковые, монтажные, сабельные, торцовочные
- Степлеры
- Фены технические для обжига
- Фрезеры
- Шлифовальные машины
- Шуруповерты наборы инструментов
- Перфораторы
- Болгарки
- Гайковерты
- Полировальные машины
- Рубанки
- Электроножницы по металлу и многое другое.
На весь товар распространяется официальная гарантия качества, предоставляется вся техническая документация. Заказы могут быть как розничными, так и оптовыми.
Доставка осуществляется по всей стране.