Обзор ассортимента электроинструментов в Украине от интернет-магазина KING

Электроинструментов современный рынок предлагает большой выбор. Используются они, как обычными людьми для личных нужд в быту, так и профессионалами. Разумеется, что речь идет не об одном и том же универсальном инструменте, который подходил и тем и другим.

Есть стандартные электроинструменты с основным набором характеристик, а есть профессиональные – более усиленные и мощные, способные выдерживать серьезные нагрузки на протяжении всего рабочего времени. Независимо от того, какой именно электроинструмент нужен, в Украине его можно приобрести в интернет-магазине Кинг Тулс https://king-tools.com.ua/.

О магазине

King-tools – один из крупнейших в Украине онлайн-магазинов, специализирующийся на электроинструментах.

Компания работает давно. С трудом, но уверенно и верно, в условиях жесткой конкуренции ей удалось вырваться в лидеры, заработать себе отличную репутацию и получить авторитет как среди обычных людей, приобретающих электроинструмент для себя, так и профессионалов, которым такое оборудование требуется для работы.

Кинг Тулс – это не бренд и не производитель. Компания продает продукцию ведущих мировых производителей, сотрудничая с ними напрямую. Это позволяет ей уверенно гарантировать оригинальность продукции, а также предлагать самые выгодные на рынке цены.

Посредников нет, следовательно, и лишней наценки, увеличивающей итоговую стоимость. На сайте можно ознакомиться с более подробной информацией о самом магазине, действующими расценками, ассортиментом, условиями доставки, оплаты.

Если возникли вопросы, что-то непонятно, всегда можно получить ответы у менеджера по номеру телефона: 0800 33 08 39.

Ассортимент

Он очень широкий. Компания предлагает продукцию таких крупных мировых брендов, как:

A.C.Ryan

ABAC

Abicor Binzel

ABLE

AC Hydraulic A/S

ADEC

ADI

Adtns

AEG.

В интернет-магазине KING можно приобрести следующие виды электроинструмента:

Дрели

Лобзики

Насадки для электроинструмента

Граверы

Пилы дисковые, монтажные, сабельные, торцовочные

Степлеры

Фены технические для обжига

Фрезеры

Шлифовальные машины

Шуруповерты наборы инструментов

Перфораторы

Болгарки

Гайковерты

Полировальные машины

Рубанки

Электроножницы по металлу и многое другое.

На весь товар распространяется официальная гарантия качества, предоставляется вся техническая документация. Заказы могут быть как розничными, так и оптовыми.

Доставка осуществляется по всей стране.