Как выбрать зерновой кофе

Выбор хорошего зернового кофе зависит от множества факторов, начиная от способа его упаковки и заканчивая степенью обжарки. Поэтому любителям этого напитка стоит подробно разобраться со всеми нюансами при выборе кофе в зернах. В широком ассортименте зерновой кофе предлагает магазин кофе PapaKava.
Влияние упаковки кофе на его свежесть
Срок годности кофе и сохранение его свежести надолго напрямую зависит от способа его упаковки.
- Самым дорогим и качественным видом хранения кофейных зерен является алюминиевая банка, так как в этом случае ни воздух, ни свет не приникают внутрь, а сами зерна не деформируются при перевозке.
- При выборе кофе в зернах также предпочтение стоит отдавать тому, который упакован в плотный герметичный пакет, имеющий клапан. Материал, из которого сделан пакет не пропускает воздух и свет, а клапан дает возможность газам, выделяющихся кофе после обжарки, выйти наружу.
- Бумажная упаковка крайне нежелательна для хранения кофе. Бумага хорошо пропускает воздух и обжаренные кофейные зерна очень быстро потеряют насыщенность аромата.
- Полиэтиленовая упаковка особенно губительна для кофейных зерен из-за проникновения внутрь света, что меняет не только аромат, но и вкус готового напитка. Срок годности кофейных зерен при этаком виде хранения значительно сокращается.
Условия выращивания, сорт и степень обжарки кофе
Вкусовые свойства приготовленного кофе зависят от следующих факторов.
- Условия выращивания кофейных деревьев.
- Медленно вызревающие кофейные зерна отличаются особенным вкусом и ароматом. Именно поэтому наиболее ценным сортом кофе считается тот, который собран с диких деревьев, растущих на горных неплодородных почвах.
- Сорта кофе и его смесь. В настоящее время в мире широко культивируются только два вида кофейных деревьев: робуста и арабика. Производители часто используют в составе кофе 100% арабику, либо смесь арабики и робусты. При этом арабика придает кофе насыщенный аромат и вкус, а робуста отличается высоким содержанием кофеина, поэтому ценится любителями крепких кофейных напитков.
- Степень обжарки кофе.
- Обжарка кофейных зерен уменьшает количество содержащихся в них кислот, убирает неприятные привкусы и вязкость, а также раскрывает различные вкусовые оттенки кофе.
- При выборе степени обжарки следует руководствоваться своими вкусовыми предпочтениями: чем выше степень обжарки, тем крепче и насыщеннее будет кофе.