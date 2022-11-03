Как выбрать зерновой кофе

Выбор хорошего зернового кофе зависит от множества факторов, начиная от способа его упаковки и заканчивая степенью обжарки. Поэтому любителям этого напитка стоит подробно разобраться со всеми нюансами при выборе кофе в зернах. В широком ассортименте зерновой кофе предлагает магазин кофе PapaKava.

Влияние упаковки кофе на его свежесть

Срок годности кофе и сохранение его свежести надолго напрямую зависит от способа его упаковки.

Самым дорогим и качественным видом хранения кофейных зерен является алюминиевая банка, так как в этом случае ни воздух, ни свет не приникают внутрь, а сами зерна не деформируются при перевозке.

При выборе кофе в зернах также предпочтение стоит отдавать тому, который упакован в плотный герметичный пакет, имеющий клапан. Материал, из которого сделан пакет не пропускает воздух и свет, а клапан дает возможность газам, выделяющихся кофе после обжарки, выйти наружу.

Бумажная упаковка крайне нежелательна для хранения кофе. Бумага хорошо пропускает воздух и обжаренные кофейные зерна очень быстро потеряют насыщенность аромата.

Полиэтиленовая упаковка особенно губительна для кофейных зерен из-за проникновения внутрь света, что меняет не только аромат, но и вкус готового напитка. Срок годности кофейных зерен при этаком виде хранения значительно сокращается.

Условия выращивания, сорт и степень обжарки кофе

Вкусовые свойства приготовленного кофе зависят от следующих факторов.