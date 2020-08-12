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Обширный выбор высококачественной продукции по выгодной цене в интернет-магазине освещения splendid-ray.ua

12 августа 2020

Хорошее освещение не только приносит пользу органам зрения, но и положительно отражается на виде интерьера. Необходимо вооружиться качественными светильниками, которые отменно справятся со своими задачами. Обращайтесь в наш интернет-магазин освещения, чтобы получить товары высокого уровня качества. Продукция удовлетворит потребности самых придирчивых покупателей.

Надежный интернет-магазин освещения splendid-ray.ua

Компания открылась много лет назад, поэтому нам можно полностью доверять. За годы своей деятельности нам удалось досконально изучить потребности клиентов. Каждый светильник создается под контролем квалифицированных специалистов. В результате источники освещения получаются долговечными и надежными.

Гарантия сроком на год выдается на каждую единицу продукции. Такой талон дает возможность получить помощь специалистов, которые работают в сервисных центрах. Вы можете обратиться к ним в случае возникновения поломки. Проверять светильник на наличие дефектов и брака нужно при курьере или в магазине офлайн. В противном случае дальнейшие претензии приняты не будут.

Мы идем навстречу каждому покупателю, поэтому цены на товары в каталоге приемлемые. Это означает, что к нам может обратиться клиент с любым бюджетом. Сотрудничество с нами экономически выгодное, поскольку мы регулярно устраиваем распродажи и предлагаем хорошие скидки. Следите за обновлениями на сайте, чтобы не пропустить обновление информации.

Сотрудничество с нами очень простое и комфортное. Можно оплатить свой заказ банковской картой, наличными или электронной платежной системой. Действует служба доставки товара по территории Украины. Вы получите светильник в сжатые сроки, сэкономив немало собственного времени.

В каталоге собраны различные виды источников освещения:

  • бра: настенные светильники компактные и элегантные, их формы широко варьируются;
  • люстры: основные источники освещения могут быть выполнены как в лаконичном, так и в роскошном дизайне;
  • торшеры: установите их в нужном уголке помещения, чтобы пространство наполнилось мягким светом;
  • точечные светильники: они встраиваются в различные поверхности, поэтому у вас будет возможность сделать красивые акценты (оттенки подсветок варьируются);
  • настольные лампы: с помощью таких источников освещения можно читать и работать с комфортом, поскольку органы зрения не будут напрягаться;
  • наружное освещение: надежные светильники защищены от всевозможных негативных факторов окружающей среды, что обуславливает их длительный срок службы в любых условиях.

Наш сайт splendid-ray.ua собрал для вас немало разных светильников высокого уровня качества. Просмотрите страницы на досуге, чтобы прочесть описания продукции и сделать свой заказ в пару кликов.

Источник: https://splendid-ray.ua/



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