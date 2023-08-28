VOIP-оборудование обладает важным значением для актуальных коммуникационных систем. IP-телефония, которая также может называться телефония с использованием интернета, применяет сеть интернет для того чтобы выполнять трансляцию голосовой информации. Ниже мы рассмотрим, какие есть устройства IP-телефонии.

IP-телефоны

IP-телефоны, также известные как voip-телефоны, являются основным оборудованием для IP-телефонии. По сути, перед нами вполне типичные телефоны, которые, как правило, имеют и идентичный внешний облик и также могут классифицироваться на проводные, либо беспроводные.

Такие телефоны обеспечивают надлежащее качество звука, а также предоставляют актуальные опции, к примеру, как голосовая почта, либо конференц-связь.

IP-АТС

Автоматическая Телефонная Станция является центральным устройством в системе IP-телефонии. Она управляет всеми телефонными вызовами и функциями, такими как:

Маршрутизация вызовов;

Голосовая почта;

Автоответчик и другие.

IP-АТС может иметь различные вариации, при этом такие, которые весьма существенным образом могут различаться.

В частности, может применяться аппаратное устройство. Помимо этого может использоваться и программное обеспечение, которое существует на специальном сервере.

IP-шлюзы используются для связи между IP-телефонией и традиционной телефонной сетью (PSTN). Они преобразуют голосовую информацию из цифрового формата IP-телефонии в аналоговый формат, который может быть передан по телефонной линии.

Данное оборудование для SIP-телефонии также может выполнять функции:

Преобразования кодеков;

Маршрутизации вызовов;

Общего обеспечения безопасности.

IP-телефонные серверы предоставляют централизованное управление и контроль за всей системой IP-телефонии. Они обеспечивают функции, такие как регистрация IP-телефонов, управление пользователями, маршрутизация вызовов и другие.

IP-телефонные серверы могут быть физическими серверами или виртуальными машинами, работающими на серверном оборудовании.

IP-камеры, роутеры и коммутаторы

IP-камеры используются для видеонаблюдения и видеоконференций в системах IP-телефонии. Они позволяют передавать видеопоток в реальном времени по сети Интернет.

IP-камеры могут быть подключены к IP-телефонам или IP-АТС для обеспечения видеосвязи.

IP-роутеры и коммутаторы играют важную роль в построении сети для IP-телефонии. Они обеспечивают передачу данных и голосовой информации между различными устройствами в сети.

IP-роутеры выполняют функцию маршрутизации данных, а коммутаторы обеспечивают коммутацию данных внутри сети.

Оборудование для ip телефонии предоставляет множество преимуществ, таких как снижение затрат на телефонию, улучшение гибкости и масштабируемости системы, а также расширение функциональности коммуникаций. Оно широко используется в бизнес-среде, а также в домашних сетях для обеспечения эффективной и надежной связи.