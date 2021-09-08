Ножки и опоры для стола из металла – новый тренд в стиле лофт
он думал и был вознагражден идеей

Ножки и опоры для стола из металла — новый тренд в стиле лофт

8 сентября 2021

Ножки и опоры для стола из металла стали настоящим трендом для оформления интерьера в стиле лофт. Для тех, кто не в курсе, уточним, что loft переводится с английского языка как чердак. В словарь дизайнера этот термин перекочевал почти 100 лет назад. В 20-е годы прошлого века в США начали массово переоборудовать чердаки заброшенных промышленных зданий в жилые и офисные помещения.

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С тех пор и по сей день вся мебель и элементы дизайна интерьера, в том числе столы, стулья, шкафы, ножки и опоры для стола, шкафа имеют признаки минимализма и отличаются строгими четкими формами. Так, можно выбрать обычные прямые вертикальные ножки или же V-образные, Х-образные.

Можно купить Т-образные опоры или опоры в виде перевернутой буквы П со специальной прямоугольной либо овальной пластиной в основании.

Преимущества ножек и опор для столов из металла

Все металлические опоры под столы отличаются высокой надежностью и служат в условиях ежедневной эксплуатации до 15 лет. Есть множество разнообразных моделей опоры для стола, стоимость зависит от сложности изделия и объема заказа.

Ножки и опоры для стола в стиле лофт основные отличия:

  • Строгие геометрические формы.
  • Массивность и надежность изделия.
  • Материал изготовления металл.
  • Высота от 50 до 110 сантиметров.
  • Использование черных и серых оттенков, окраска под металл.

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С целью защиты от коррозии и случайных царапин опору для стола дополнительно покрывают слоем полимерной краски выбранного цвета.

Строгие темные тона в тренде, однако стиль лофт позволяет экспериментировать с оттенками и играть на контрастах. Так, можно приобрести белые, голубые, зеленые ножки под стол, опоры цвета морской волны и прочих экзотических оттенков. Это оживит интерьер. К такому дизайнерскому приему прибегают те, кому лофт кажется слишком уж строгим и мрачным.

В XXI столетии стиль лофт вышел далеко за пределы чердачных помещений и распространился на обычные жилые, офисные, производственные помещения и помещения заведений сферы HoReCa (отели, рестораны, кафе).

Так, ресторан в стиле лофт будет смотреться модно, а оформление обойдется дешевле, чем, допустим, классика. Приобретайте металлические ножки и опоры для стола, если желаете оформить модный крутой интерьер в стиле лофт. Итак, опора для стола где купить: Киев, улица Коллекторная, 3, эт. 5, оф. 505. Доставка осуществляется во все регионы Украины. https://arex.kiev.ua/ru/oporynozhki-dlya-stolov



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