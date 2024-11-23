Нетворкинг в бизнесе — что это такое
идеи за чашечкой кофе

Нетворкинг в бизнесе — что это такое

23 ноября 2024

Бизнес-нетворкинг – процесс создания сообществ с участниками одинаковых устремлений, целью которых является налаживание знакомств и связей для развития себя и своего дела, продвижения бизнеса и определенных полезных идей, решений, которыми объединены участники.

Общение выражается в форме плановых семинаров, барбекю и встреч за круглым столом или в ресторане, выездов на природу, или онлайн-клубов удаленно, приглашений известных и уважаемых людей.

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Полезное от нетворкинга

Такие формы общения помогают решать задачи:

  • Для бизнеса – это находить и поддерживать полезные знакомства, чтобы решать деловые задачи. Приобретать знания и опыт, потенциальное сотрудничество.
  • Успешным специалистам решать вопросы кадрового устройства, или карьерного роста, также индивидуального продвижения.
  • Для руководителей-работодателей найти ценного сотрудника высокой квалификации.
  • Молодой развивающийся бизнесмен и предприниматель найдет здесь партнера или спонсора, амбассадора, инвестора, инфлюенсера. Тех, кто поможет продвигать дело или готов поучаствовать в нем.

Этому способствует проведение форумов, семинаров, конференций на онлайн-платформах и в мессенджерах, или на офлайн-встречах.

Как участвовать в нетворкинге помощью бизнес-клуба ПАНТЕОН

Клуб Пантеон  – место встреч и знакомств, где открыты двери ТОП-менеджерам и инвесторам, предпринимателям и бизнесменам.

Им становятся доступными уникальные ресурсы и мероприятия, личный и профессиональный рост. У каждого резидента здесь появляются партнеры, подрядчики и друзья, инвесторы и наставники.

Общаются не только в своих сообществах, но и в смежных.

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Члены клуба получают пользу от участия:

  • Мощная мотивация.
  • Много новых знакомых. Расширение круга общения.
  • Поиск клиентов, поставщиков, специалистов особо высокой квалификации.
  • Приобретение партнеров.

В клубе премиальная инфраструктура, располагающая к тому, чтобы работать, отдыхать и общаться.

Приезжая в столицу, участникам не нужно искать гостиницу и место для переговоров или зал для конференций. В этом бизнес-доме есть все, чтобы проводить светские и деловые мероприятия.

В клубе ценят своих резидентов, поэтому введен порог участия, которым могут гордиться члены клуба.

Это годы опыта и доходы или финансовый оборот. Условия и возможность вступления, также календарь мероприятий можно найти на сайте клуба.



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