Какие есть методы диагностики заболеваний в гинекологии

В современном мире всё больше наблюдаются заболевания по женской части. У большинства присутствуют болевые ощущения и нехарактерные выделения, а также нарушенный менструальный цикл. У некоторых болезней точной симптоматики нет.

В связи с этим невозможно провести точную диагностику и назначить адекватное лечение. Чтобы точно диагностировать заболевание, стоит своевременно при наличии малейших признаков обратиться к специалисту. Получить консультацию и пройти диагностику у опытного врача предлагает гинекологический центр onclinic.kz.

Вирусы и бактерии могут провоцировать возникновение болезней воспалительного типа. Инфекции могут быть неспецифическими или же специфическими.

Подобные патологические отклонения могут провоцировать бесплодие и прочие негативные последствия для состояния здоровья женщины. Но явно выраженные признаки на начальных этапах присутствуют не у всех болезней.

Каждая женщина проходить медицинский осмотр должна вовремя. Помимо этого, иногда требуется и внеплановое посещение гинеколога.

Чаще всего это делается при сухости влагалища и неприятных ощущениях во время полового акта, жжении и зуде, болевых синдромах в нижней части живота и нехарактерных выделениях.

К гормональным болезням можно отнести осложнённые роды и тяжёлое протекание беременности, стрессы и депрессии, а также неконтролируемое употребление гормональных медикаментов.

Имеют место быть и дистрофические болезни, которые вызываются неправильным питанием и образом жизни, наличием вредных привычек.

Методы диагностики

Качественное обследование является залогом своевременного выявления патологии и надлежащего лечения. Гинеколог обязан для диагностики собрать полностью анамнез и провести осмотр общий и на кресле.

Помимо этого, возможно и лабораторное обследование, которое включает в себя исследования мочи с кровью, диагностику цитологическую и исследования бактериоскопические.

Также возможна и инструментальная диагностика. Основными её методами принято считать:

Биопсия назначается в случае подозрения опухолей.

Зондирование матки позволяет точно определить направление и длину полости матки, проходимость шеечного канала и присутствие опухолей, их размещение и форму.

Кольпоскопия позволяет досконально изучить стенки влагалища и влагалищную часть шейки матки, вульву.

УЗИ назначается для диагностирования заболеваний матки с придатками, для выявления аномалий в развитии половых органов и определения овуляции, при ведении беременности.

Также может быть использовано МРТ или КТ, лапароскопия и гистероскопия.