В строительстве применяют широкий перечень материалов. Одним из самых распространенных является бетон. Кому приходилось сталкиваться с различными строительными процессами, знают, что бетон состоит из щебня, гравия, песка, цемента и воды.

Но мало кто знает, что три первых компонентов из списка относятся к группе нерудных материалов и имеют минеральное происхождении. Их добыча осуществляется открытым способом из метаморфических, магматических и осадочных пород.

В работу они опадают после определенной обработки. Нерудные материалы в СПБ на выгодных условиях предлагает компания globalgruz.ru.

Классификация нерудных материалов

Нерудные материалы классифицируются по терм основным признакам:

Условия выработки. По этому признаку они бывать искусственные и натуральные. Нерудными искусственными материалами принято называть ту продукцию, которая была получена путем обработки натурального сырья. Керамзит хорошо известен как эффективный утеплительный материал. Получают его путем обжига глины при определенном температурном режиме. Глина является природным нерудным материалом, а керамзит, получаемый из нее искусственным.

По размеру фракций. Есть мелкозернистые и крупнозернистые нерудные материалы. К крупным принято относить все те, размер фракций которых не превышает 5 мм.

Плотность. По структуре нерудные материалы бывают плотными и пористыми. В первую группу входит например, известняк, а во вторую глина и песок.

Применение нерудных материалов в строительстве

Щебень, песок, гравий – сфера применения этих нерудных материалов практически безгранична.

Песок является обязательным компонентом для большинства строительных растворов – штукатурные составы, строительные смеси для выполнения стяжки, используется в качестве подсыпки, песчаной подушки при заливке бетона.

В зависимости от того, какими именно эксплуатационными свойствами должен обладать бетон, может использоваться либо щебень, либо гравий. В бетонным смесях он выполняет функцию наполнителя. Сегодня более 50% производимых нерудных материалов в мире приходится на щебень.

Это говорит о его большой востребованности, использовании в большом количестве видов строительных работ. Получают его методом дробления горных пород с последующем просеиванием и сортировкой по фракциям.

Большинство нерудных материалов относится к группе сыпучих материалов и имеют пористую структуру и являются негорючими.