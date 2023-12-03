Немцы довольны своими электромобилями

Большинство водителей электромобилей (97,5%) настолько довольны своим транспортным средством, что не могут представить себе переход на другой тип трансмиссии. Это результат репрезентативного опроса немецких водителей, проведенного по заказу платформы онлайн-рынка транспортных средств.

Когда речь заходит о причинах поддержки электромобильности, стоит обратить внимание на заботу об окружающей среде (62%), за которой следуют экономия налогов и топлива (50%), перспективная мобильность (45,5%) и привлекательность доступных моделей электромобилей (30%).

Помимо пользователей электромобилей, довольны также владельцы подключаемых гибридов (88,3 процента) и «умеренных» гибридных машин (85,4 процента). Если у водителей есть полностью электрический автомобиль, 82% из них не хотят переходить на другую трансмиссию, в то время как 40,4% водителей с двигателем внутреннего сгорания хотели бы перейти.

Почти две трети водителей бензиновых и дизельных двигателей (65,8%) могли представить себе покупку автомобиля с полностью электрическим приводом. 80 процентов гибридных водителей были бы не прочь купить полностью электрический автомобиль, и почти четверть (24 процента) уже планируют его купить.

В среднем опрошенные водители электромобилей проезжали 253,83 км в неделю.

Более четверти (27 процентов) сообщают, что проезжают более 250 километров в неделю. Несмотря на в целом высокий уровень удовлетворенности, есть и просьбы об улучшениях в области электромобильности. 33 процента водителей электромобилей считают запас хода слишком коротким, 29 процентов жалуются на недостаточное количество вариантов зарядки в их районе.

28% респондентов сожалеют об отсутствии гибкости и планирования маршрута в зависимости от времени зарядки и инфраструктуры, а 23% говорят, что их автомобиль заряжается слишком долго.

Опыт вождения отличается от опыта с двигателем внутреннего сгорания по мнению двенадцати процентов респондентов. Ведь более трети (33,5%) не подтверждают ни одного из распространенных предубеждений или недостатков электромобильности.

За руль электромобилей садятся в основном мужчины (64%) и люди с высоким достатком – с чистым доходом домохозяйства не менее 5000 евро в месяц (17%), проживающие в средних (28,5%) и крупных городах ( 29,5%).

Почти четверть (24%) людей в возрасте до 30 лет, которые еще не ездят на электромобиле, планируют его купить, и более трех четвертей (79,9%) могут представить себе его покупку.

С другой стороны, водители старше 50 лет (56,4%), женщины (60,5%), малообеспеченные (58,8%) и жители сельской местности (59%) или малых городов (62,6%) проявляют относительно низкую готовность к покупке. Молодые водители охотнее принимают решение о покупке электромобиля.

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